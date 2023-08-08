Предпринимателям юга России предложили «умные» автомобильные весы
Реклама ERID: j1SVHyf65EC2YESDV Адыгея, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Крым
Компания «ВесТэк» начала внедрять автоматизацию в грузовые весы для автомобилей
В компании установили на грузовые весы для машин автоматизированную систему взвешивания. Она умеет:
- идентифицировать транспортное средство;
- распознавать номерные знаки;
- проверять ТС на соответствие нормам безопасности;
- интегрироваться с платформами управления транспортом, оперативно обрабатывать данные и принимать решения на основе точных измерений массы грузовых автомобилей;
- мониторить взвешивание грузов в режиме реального времени, позволяя операторам и менеджерам получать актуальную информацию о нагрузке и проводить необходимые корректировки;
- передавать данные о взвешивании на центральную систему управления, что повышает эффективность и скорость обработки информации;
- использовать датчики и сенсоры нового поколения, обеспечивающие высокую точность и надежность измерений в условиях различных эксплуатационных сред.
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения:
Такие весы значительно упрощают процесс взвешивания и обработки данных, что повышает операционную эффективность и сокращает время, затраченное на взвешивание.
Как писали Юга.ру, Минтранс Краснодарского края опроверг связь роста ДТП и фиксации нарушений.