Предпринимателям юга России предложили «умные» автомобильные весы

Компания «ВесТэк» начала внедрять автоматизацию в грузовые весы для автомобилей

В компании установили на грузовые весы для машин автоматизированную систему взвешивания. Она умеет: идентифицировать транспортное средство;

распознавать номерные знаки;

проверять ТС на соответствие нормам безопасности;

интегрироваться с платформами управления транспортом, оперативно обрабатывать данные и принимать решения на основе точных измерений массы грузовых автомобилей;

мониторить взвешивание грузов в режиме реального времени, позволяя операторам и менеджерам получать актуальную информацию о нагрузке и проводить необходимые корректировки;

передавать данные о взвешивании на центральную систему управления, что повышает эффективность и скорость обработки информации;

использовать датчики и сенсоры нового поколения, обеспечивающие высокую точность и надежность измерений в условиях различных эксплуатационных сред.

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Такие весы значительно упрощают процесс взвешивания и обработки данных, что повышает операционную эффективность и сокращает время, затраченное на взвешивание.