Предпринимателям юга России предложили «умные» автомобильные весы

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  • © Фото aleksandarlittlewolf, ru.freepik.com
    © Фото aleksandarlittlewolf, ru.freepik.com

Компания «ВесТэк» начала внедрять автоматизацию в грузовые весы для автомобилей

В компании установили на грузовые весы для машин автоматизированную систему взвешивания. Она умеет:

  • идентифицировать транспортное средство;
  • распознавать номерные знаки;
  • проверять ТС на соответствие нормам безопасности;
  • интегрироваться с платформами управления транспортом, оперативно обрабатывать данные и принимать решения на основе точных измерений массы грузовых автомобилей;
  • мониторить взвешивание грузов в режиме реального времени, позволяя операторам и менеджерам получать актуальную информацию о нагрузке и проводить необходимые корректировки;
  • передавать данные о взвешивании на центральную систему управления, что повышает эффективность и скорость обработки информации;
  • использовать датчики и сенсоры нового поколения, обеспечивающие высокую точность и надежность измерений в условиях различных эксплуатационных сред.

Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения:

Такие весы значительно упрощают процесс взвешивания и обработки данных, что повышает операционную эффективность и сокращает время, затраченное на взвешивание.

Как писали Юга.ру, Минтранс Краснодарского края опроверг связь роста ДТП и фиксации нарушений.

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