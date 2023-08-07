«Ростелеком» запустил платформу коммуникаций для бизнеса

Реклама ERID: j1SVHyf65EC2YES9D Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Press Foto, freepik.com
    © Фото Press Foto, freepik.com

Новый продукт «Ростелекома» подойдет компаниям, которые хотят организовать автоматическую телефонную связь на собственной инфраструктуре

«Платформа коммуникаций для бизнеса», как и облачный сервис «Виртуальная АТС», отвечает запросам бизнеса на внедрение импортозамещающих технологий. Это полностью российская разработка, включенная в реестр отечественного ПО и способная обеспечить бесшовный переход с решений зарубежных вендоров.

«Ростелеком» готов организовать сервис для бизнес-коммуникаций по гибридной модели, которая объединит преимущества облачных технологий с возможностями программно-аппаратных систем и решений. Вне зависимости от выбранной модели получения сервисов — IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) или гибрид, специалисты компании полностью обеспечивают бесперебойную работу и техническую поддержку внедренных продуктов.

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Установленную в периметр информационной инфраструктуры клиента «Платформу коммуникаций для бизнеса» можно интегрировать в существующие внутренние системы, а ее функционал позволяет решать задачи бизнеса любого масштаба.

Платформа поможет объединить в единую телефонную сеть территориально распределенную структуру заказчика или организовать работу корпоративного контактного центра. Для последнего доступна система записи и оценки разговоров операторов, визуальный редактор распределения звонков по skill-группам и создание расписания с возможностью переключения между сценариями ответа. Гибкая настройка сценариев переадресации и голосового меню (IVR) позволит эффективно распределить входящие вызовы, минимизировать количество пропущенных звонков и снизить нагрузку на операторов.

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«Запуск «Платформы коммуникаций для бизнеса» укрепляет лидерские позиции «Ростелекома» на рынке современных российских технологий для роста эффективности бизнеса. Теперь нашим клиентам доступны не только облачные сервисы, но и решения с локальным резервированием и полной установкой на стороне заказчика. При этом мы понимаем, что телефония остается критически важным инструментом коммуникаций. Предлагая рынку полностью отечественную разработку, мы делаем вклад в безопасное и стабильное развитие бизнеса своих клиентов», — отметил директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Александр Яресько.

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