В парке «Краснодар» на выходных бесплатно покажут мультфильмы и спортивную драму

В амфитеатре парка «Краснодар» на выходных можно будет бесплатно посмотреть мультфильмы и спортивную драму о советском хоккее

5 августа с 9:00 до 19:00 будут показывать мультфильмы «Просто о важном. Про Миру и Гошу» от Натальи Ремиш. Это анимация об отношениях внутри семьи, направленная на эмоциональное развитие ребенка. В 20:00 начнется отечественная спортивная драма «Легенда N17», повествующая о восхождении к славе советского хоккеиста Валерия Харламова и первом матче «Суперсерии СССР — Канада» 1972 года.

6 августа с 9:00 до 18:00 можно будет посмотреть мультсериалы от канала СТС. В 19:00 стартует мультфильм «Альфа и Омега: Клыкастая братва». В центре сюжета дочь вожака стаи и волк-аутсайдер, которые вынуждены вместе искать дорогу в родной заповедник.

Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в краснодарском ресторане Villa Verde 9 августа под открытым небом покажут фильм «Магия лунного света». Это комедия режиссёра Вуди Аллена, где в главных ролях снялись Эмма Стоун и Колин Ферт.