На пляже Анапы бесплатно покажут короткометражное кино

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

На центральном пляже Анапы 6 августа покажут лучшие российские короткометражки в рамках десятого Фестиваля уличного кино

Зрители увидят семь конкурсных работ молодых режиссеров. В программе короткие ленты «Слезы капали в фо-бо», «Экстрасенс», «Обычная свадьба», «Облако Грига», «Как с Максимом х(пип)ня случилась», «Дорога в облака», «Наташина мечта».

После просмотра зрители смогут проголосовать за понравившиеся фильмы светом фонариков и телефонов. Итоги подведут при помощи замера уровня света, а объявят в сентябре, когда показы завершатся во всех городах. Команда фильма, который наберет максимальное количество баллов, получит 1 млн рублей.

Показы пройдут под открытым небом в лаунж-зоне центрального пляжа по адресу улица Гребенская, 1. Начало в 20:00, вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре и Геленджике в кино покажут шедевры всемирно известных театров и кинематографистов. В программе опера «Итальянка в Алжире», спектакль «Много шума из ничего», документалистика «Кто украл Banksy».

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На пляже Анапы бесплатно покажут короткометражное кино
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