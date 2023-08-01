В Краснодарском крае впервые пройдет Черноморская винная неделя

В Краснодарском крае с 25 сентября по 1 октября пройдет эногастрономический фестиваль

Черноморская винная неделя объединит винодельни, организации сельского туризма, рестораны и развлекательные площадки региона. На них проведут мероприятия делового, гастрономического, культурно-массового и спортивного формата.

Основной фестивальной площадкой с 29 сентября на три дня станет поселок Абрау-Дюрсо в Новороссийске. Для гостей подготовят развлекательную программу, дегустации, кулинарные мастер-классы, ярмарки виноделов, конкурсы, соревнования, интерактивные площадки, концерт с участием творческих коллективов края и приглашенной российской звезды.

По словам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицкого, идея проведения большого эногастрономического фестиваля возникла уже давно. Цель мероприятия — представить сельский туризм как круглогодичное, доступное и интересное направление семейного отдыха.

Как писали Юга.ру, в поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском 5 августа состоится фестиваль Light Weekend. На площади Александра II будет играть популярная музыка, в том числе в живом исполнении, и работать фудкорт.