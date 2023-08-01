РНКБ увеличил объем выдач ипотеки на 70% за полгода

Краснодарский край

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  • © Фото gpointstudio, freepik.com
    © Фото gpointstudio, freepik.com

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) отметил рост спроса на ипотеку в первом полугодии

Около трети общего объема оформленных за полгода ипотек РНКБ выдал на приобретение жилья на первичном рынке. Более 70% из них — по льготным государственным программам поддержки, в том числе 1,6 млрд рублей по «Семейной ипотеке», более 1,4 млрд рублей — по «Льготной ипотеке», около 300 млн рублей — по «IT-ипотеке».

Сейчас 98% кредитов на индивидуальное жилищное строительство банк выдает по по госпрограммам со сниженными процентными ставками.

Клиенты РНКБ могут получить скидку 1% к процентной ставке по госпрограммам в случае, если объект строится с помощью проектного финансирования банка.

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«Более 40 тысяч семей за последние несколько лет смогли улучшить жилищные условия благодаря ипотечному кредитованию от РНКБ. Меры государственной поддержки обеспечили рост выдачи ипотеки и развитие строительной отрасли в российских регионах», — говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин.

90% ипотечных сделок на первичном и 65% на вторичном рынках оформляются в РНКБ с помощью электронной регистрации. Около 60% заявок клиенты оформили онлайн без визита в офис банка. 

Ипотечный портфель РНКБ сегодня составляет более 74 млрд рублей.

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