РНКБ увеличил объем выдач ипотеки на 70% за полгода

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) отметил рост спроса на ипотеку в первом полугодии

Около трети общего объема оформленных за полгода ипотек РНКБ выдал на приобретение жилья на первичном рынке. Более 70% из них — по льготным государственным программам поддержки, в том числе 1,6 млрд рублей по «Семейной ипотеке», более 1,4 млрд рублей — по «Льготной ипотеке», около 300 млн рублей — по «IT-ипотеке».

Сейчас 98% кредитов на индивидуальное жилищное строительство банк выдает по по госпрограммам со сниженными процентными ставками.

Клиенты РНКБ могут получить скидку 1% к процентной ставке по госпрограммам в случае, если объект строится с помощью проектного финансирования банка.