РНКБ увеличил объем выдач ипотеки на 70% за полгода
Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) отметил рост спроса на ипотеку в первом полугодии
Около трети общего объема оформленных за полгода ипотек РНКБ выдал на приобретение жилья на первичном рынке. Более 70% из них — по льготным государственным программам поддержки, в том числе 1,6 млрд рублей по «Семейной ипотеке», более 1,4 млрд рублей — по «Льготной ипотеке», около 300 млн рублей — по «IT-ипотеке».
Сейчас 98% кредитов на индивидуальное жилищное строительство банк выдает по по госпрограммам со сниженными процентными ставками.
Клиенты РНКБ могут получить скидку 1% к процентной ставке по госпрограммам в случае, если объект строится с помощью проектного финансирования банка.
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«Более 40 тысяч семей за последние несколько лет смогли улучшить жилищные условия благодаря ипотечному кредитованию от РНКБ. Меры государственной поддержки обеспечили рост выдачи ипотеки и развитие строительной отрасли в российских регионах», — говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин.
90% ипотечных сделок на первичном и 65% на вторичном рынках оформляются в РНКБ с помощью электронной регистрации. Около 60% заявок клиенты оформили онлайн без визита в офис банка.
Ипотечный портфель РНКБ сегодня составляет более 74 млрд рублей.