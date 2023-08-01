Половина абонентов МТС в Краснодарском крае говорят по телефону и сидят в интернете одновременно
МТС выяснил, что около 50% абонентов Краснодарского края и Адыгеи постоянно совершают голосовые вызовы в сети 4G и не прерывают при этом интернет-сессию
Относительно прошлого года технологией VoLTE (передача голоса через сеть LTE) стали пользоваться на 20% больше абонентов в регионе, а объем потребления сервиса у постоянных пользователей выросло на треть.
Технология стала доступна абонентам МТС Краснодарского края одним из первых в России. Сегодня эта опция есть в большинстве современных смартфонов. Она позволяет не переключаться из сети 4G в сеть предыдущего поколения, что ускоряет голосовой вызов.
Во время разговора абонент остается в сети LTE, и передача данных может продолжаться без снижения скорости. То есть пользователь имеет возможность одновременно говорить и пользоваться, например, мессенджерами или соцсетями, проверять или находить информацию в интернете, не разъединяя вызов. Звонки и смс через VoLTE тарифицируются так же, как обычные. Технология активируется в настройках телефона.
«МТС имеет одну из самых обширных сетей LTE в регионе, поэтому абсолютно логично использовать все ее преимущества по максимуму. Это удобно, не несет никаких дополнительных затрат для наших абонентов и упрощает обмен любой информацией между собеседниками», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
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