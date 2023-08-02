В Краснодаре и Геленджике в кино покажут шедевры всемирно известных театров и кинематографистов

В кинотеатрах «Монитор на Красной площади» в Краснодаре и «Радуга» в Геленджике в августе пройдут «Волшебные вечера»

6 августа можно будет оценить оперу «Итальянка в Алжире» в постановке Зальцбургского фестиваля (Австрия). Её покажут на немецком и итальянском языках с русскими субтитрами. 9 августа зрители увидят спектакль «Много шума из ничего» от театра Shakespeare’s Globe (Великобритания). Идет на английском языке с русскими субтитрами.

13 августа на больших экранах покажут документальный фильм «Художники при персидском дворе». Это история искусства, родившегося и расцветшего при дворе шахов из Каджарской династии. Лента идет на английском языке с русскими субтитрами.

20 августа можно будет оценить оперу «Травиата» постановки Зальцбургского фестиваля. В главной партии — Анна Нетребко. Опера исполняется на итальянском языке с русскими субтитрами. 23 августа покажут документальный фильм «Кто украл Banksy» об известном на весь мир художнике-инкогнито. Транслируется на английском языке с русскими субтитрами.

Завершится программа 27 августа двумя театральными работами шведского хореографа Матса Эка «Балеты Матса Эка: Барышников и Гиллем». Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Монитор СБС» с 7 по 13 августа пройдет неделя аниме кино.