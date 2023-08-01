В Краснодаре состоится концерт при свечах. Прозвучит поэзия современных авторов под музыку фортепиано

В Краснодаре 6 августа состоится концерт «Поэзия» при участии актрисы и пианистки

Зрители в темноте при свечах послушают произведения русских, французских и английский авторов под фортепианную музыку из известных фильмов («Амели», «Разрисованная вуаль», «Список Шиндлера»). Прозвучит поэзия Веры Полозковой, Жака Превера, Дерека Уолкотта, Эдварда Каммингса, Иосифа Бродского, Дмитрия Быкова и других.

Концерт пройдет в доме творчества «Пространство и время» по адресу улица Седина, 54. Начало в 20:30, стоимость билетов 1000 рублей. Заказать можно по телефону +7 (918) 690-58-20, количество мест ограничено.

Как писали Юга.ру, в Краснодарской филармонии имени Пономаренко 14 сентября состоится спектакль «Шыу маф» («Всадник счастья»). Постановку представит национальный театр Республики Адыгея имени И.С. Цея (Майкоп). В основе лежит одноименная пьеса Тимура Дербе.