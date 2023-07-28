В Краснодаре впервые в России оформили покупку жилья полностью онлайн в приложении «Госключ»

Сервис недвижимости Домклик совместно с застройщиком ГК ТОЧНО провели первую онлайн-сделку в стране через приложение «Госключ». Договор заключили в Краснодаре

Сбер интегрировал сервис «Госключ» в процесс заключения жилищных сделок на Домклик в июле этого года. Теперь купить недвижимость у застройщика можно полностью дистанционно. Раньше клиенту нужно было как минимум один раз прийти в отделение банка или к застройщику, чтобы выпустить сертификат электронной подписи.

Зачем нужен «Госключ»? В сервисе можно получить сертификат электронной подписи, чтобы при оформлении сделок подписывать документы онлайн. Ключ электронной подписи создаётся, хранится и применяется в приложении — пользователю не нужны USB-токены, СМС-пароли, все функции доступны удаленно. С помощью приложения клиент может дистанционно подписать договор участия в долевом строительстве.

Как проходит процедура? После того, как покупатель и продавец договорились, что сделка пройдёт онлайн, клиент получает смс с ссылкой на сайт с подробной информацией о дальнейших шагах. Следуя инструкции, покупатель устанавливает приложение, выпускает в нём сертификат электронной подписи и подписывает ей все необходимые документы. Чтобы получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи в приложении «Госключ», понадобятся: подтверждённая учётная запись на Госуслугах;

загранпаспорт нового образца (с биометрией);

смартфон с NFC-модулем или сданная в офисе банка биометрия.

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«Сейчас очень популярны дистанционные сделки — более 80% заключаются онлайн. Наша компания стала участником первой сделки в стране, оформленной с помощью нового приложения «Госключ». Это отличный инструмент, который гарантирует клиенту максимальную прозрачность, надежность и защиту. Плюс упрощает и ускоряет все процедуры без дополнительных затрат», — прокомментировала руководитель отдела сопровождения сделок ГК ТОЧНО Майя Чилингарян.