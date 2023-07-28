Пломбир, лимонад, сулугуни. «Агрокомплекс» показал топ популярных товаров на юге России летом

«Агрокомплекс Выселковский» составил рейтинг товаров, пользующихся максимальным спросом у покупателей в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области

По статистике фирменной сети, чаще всего летом покупатели приходят за мясом птицы. Также в топе продаж — молочные продукты, безалкогольные напитки и мясная гастрономия.

Из молочной категории южане единодушно предпочитают питьевое молоко и кефир. Безусловные сырные лидеры продаются под брендом «Николаевские сыроварни»: впереди всех по продажам молодой «Российский» сыр, так же популярны «Сулугуни» и «Тильзитер». На Ставрополье особо отмечают «Моцареллу для пиццы».

Из мясной гастрономии у жителей и гостей юга России наиболее популярна колбаса «Любимая» и сосиски «Губернские» от «Агрокомплекса Выселковского». Повышенным спросом у дончан пользуется полукопченая колбаса «Краковская». Предпочтения в полуфабрикатах у южан одинаковы: наибольший объем реализации — у фарша из мяса птицы.

Традиционно летом растут и продажи напитков. Любимыми у покупателей остаются газированная вода «Александровская» и «Лимонад» от «Агрокомплекса Выселковского». При этом в топе на Ставрополье — тыквенный нектар с мякотью.

Также посетители розничной сети чаще других охлаждающих десертов выбирают выселковский пломбир — ванильный и крем-брюле в большой упаковке 400 гр. Шоколадный пломбир чаще покупают в Ставропольском крае.

© Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

На территории Южного федерального округа работает 590 магазинов сети. В каждом из них продается порядка 1000 наименований продукции торговых марок «Агрокомплекс Выселковский», «Николаевские сыроварни», LabinskBeef, «Медвёдовские традиции», а также партнеров сети. С мая по сентябрь благодаря гостям курортных территорий фирменная сеть «Агрокомплекс Выселковский» наращивает объёмы реализации продукции на уровне 20%.

«В сезон отпусков бороться с жарой хорошо помогают наши охлаждающие напитки и мороженое. Для поддержания интереса к этим категориям продукции мы регулярно обновляем ассортимент. В этом сезоне выпустили газированные напитки под брендом «Агрокомплекс Выселковский» со вкусами апельсина и лимона-лайма. А еще у нас появился аналог всем знакомого напитка «Кола». Сейчас на покупку новинок в фирменных магазинах действует скидка 20%*», — рассказала руководитель группы бренд-менеджмента дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

*Скидка предоставляется с 25.07.2023 по 07.08.2023. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агрокомплекс Выселковский» и по телефону 8 800-25-00-690.