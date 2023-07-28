Компания КАМИ предложила промышленникам Краснодарского края новые токарные центры

Под брендом SPECTR на российский рынок выпустили три серии токарных центров

Кубанским промышленникам SPECTR предлагает три серии токарных центров: Ecotec line (TC), Speedtec line (TL) и Heavytec line (TH). Серия TC — классические токарные центры для общего машиностроения. Каждый токарный станок из этой серии характеризуется высокой точностью и надежностью благодаря цельнолитой наклонной станине и прецизионным линейным направляющим.

Несмотря на тайваньские корни, оборудование для металлообработки полностью адаптировали под задачи российского клиента.

Шпиндель с высокой частотой вращения обеспечивает эффективную обработку деталей, а револьверная головка на 12 позиций позволяет использовать различные инструменты. Система ЧПУ Fanuc или Siemens обеспечивает управление и программирование станка.