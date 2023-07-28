Компания КАМИ предложила промышленникам Краснодарского края новые токарные центры
Под брендом SPECTR на российский рынок выпустили три серии токарных центров
Кубанским промышленникам SPECTR предлагает три серии токарных центров: Ecotec line (TC), Speedtec line (TL) и Heavytec line (TH). Серия TC — классические токарные центры для общего машиностроения. Каждый токарный станок из этой серии характеризуется высокой точностью и надежностью благодаря цельнолитой наклонной станине и прецизионным линейным направляющим.
Несмотря на тайваньские корни, оборудование для металлообработки полностью адаптировали под задачи российского клиента.
Шпиндель с высокой частотой вращения обеспечивает эффективную обработку деталей, а револьверная головка на 12 позиций позволяет использовать различные инструменты. Система ЧПУ Fanuc или Siemens обеспечивает управление и программирование станка.
Серию TL разработали для выполнения сложных задач. Оборудование серии обладает оптимизированной цельнолитой наклонной станиной, которая повышает точность и качество обработки поверхности. Шпиндель с высокой частотой вращения и револьверная головка на 12 позиций обеспечивают высокую производительность. Система ЧПУ Fanuc с пакетом Manual Guide позволяет легко программировать и управлять станком.
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Тяжелые токарные центры для высокопроизводительной обработки серии TH предназначены для обработки крупных и тяжелых заготовок. Наклонная станина с увеличенной массой и жесткостью обеспечивает стабильность и точность во время обработки. Высокомощный шпиндель и жесткие закаленные направляющие позволяют достичь высокой производительности. Револьверная головка BMT65 и программируемая задняя бабка обеспечивают эффективность и гибкость при обработке различных деталей.
Эксклюзивным партнёром SPECTR в России выступает компания КАМИ. Краснодарский офис и выставочный зал компании расположен по на улице Шоссе Нефтяников, дом 44. Модернизировать производство краснодарские промышленные предприятия могут в лизинг или кредит.
Как писали Юга.ру, власти Краснодарского края заключили соглашений на 310 млрд рублей на ПМЭФ-2023. Среди проектов — промпарк в Анапе, трасса Краснодар — Геленджик и 50,4 млрд на туризм.