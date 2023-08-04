В Краснодаре под открытым небом можно посмотреть и обсудить комедию «Магия лунного света»

В краснодарском ресторане Villa Verde 9 августа под открытым небом покажут фильм «Магия лунного света»

Это комедия режиссёра Вуди Аллена, снятая им по собственному сценарию в 2014 году. В главных ролях снялись Эмма Стоун и Колин Ферт.

Действие происходит в 1928 году. Известный английский иллюзионист Стэнли Кроуфорд успешно гастролирует по всей Европе с представлениями под псевдонимом Вей Линг-су. По просьбе своего друга и коллеги он отправляется во Францию, чтобы разоблачить американку Софи Бейкер, аферистку, сумевшую с помощью спиритических сеансов втереться в доверие к очень богатому семейству.

После показа кандидат философских наук, заместитель директора Южного филиала Институ наследия Тимофей Коваленко обсудит со зрителями увиденное на экране.

Ресторан Villa Verde находится по адресу улица Мира, 60. Начало в 19:30, стоимость 700 рублей. Запись по телефону +7 (989) 235-55-57.

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