В Краснодаре пройдет выставка, посвященная хлебу

Представлено более 50 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Это портреты хлеборобов, сцены сбора урожая, пейзажи с золотыми полями.

Посетители увидят полотна Граера Аракеляна «Полдень», Александры Токаревой «Летний стол», Петра Ружейникова «Выезд колхозной бригады на уборку», серию произведений Александра Глуховцева и многое другое. Экспозиция дополнена работами творческих студий «Меланка» и «Стежки-дорожки».

Выставка будет работать до 17 сентября по адресу улица Красная, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в открытом торговом центре BoxPark 29-30 июля пройдет фестиваль современного искусства и дизайна Market and art. Участники будут представлять и продавать свои товары, а также проведут мастер-классы.