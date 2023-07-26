В Краснодаре пройдет выставка, посвященная хлебу

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 27 июля откроется выставка «Хлеб»

Представлено более 50 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Это портреты хлеборобов, сцены сбора урожая, пейзажи с золотыми полями.

Посетители увидят полотна Граера Аракеляна «Полдень», Александры Токаревой «Летний стол», Петра Ружейникова «Выезд колхозной бригады на уборку», серию произведений Александра Глуховцева и многое другое. Экспозиция дополнена работами творческих студий «Меланка» и «Стежки-дорожки».

Выставка будет работать до 17 сентября по адресу улица Красная, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в открытом торговом центре BoxPark 29-30 июля пройдет фестиваль современного искусства и дизайна Market and art. Участники будут представлять и продавать свои товары, а также проведут мастер-классы. 

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