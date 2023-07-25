В парке «Краснодар» состоится концерт группы The Hatters
В амфитеатре парка «Краснодар» 3 августа состоится концерт группы The Hatters
В программу войдут все хиты за семилетнюю историю музыкантов и новые композиции из альбома «По ходу люблю».
По словам участников коллектива, они исполняют русский цыганский уличный алко-хардкор на душевных инструментах (скрипка, бас-балалайка, аккордеон).
Начало в 19:30. Билеты доступны по ссылке, стоимость 2000-4000 рублей. Возрастное ограничение 16+.
В этом году в парке «Краснодар» уже успели выступить группы «Мачете», Sirotkin, Therr Maitz, Pompeya, Тося Чайкина, Sati Ethnica.
Вчера, 17:03В Горячем Ключе закрыли мост через реку Псекупс
Он оказался частным и вокруг сооружения разгорелся конфликт
Вчера, 18:37Уличные артисты могут вернуться в центр Краснодара
В мэрии обсудили программу выходных на Арбате