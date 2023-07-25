В парке «Краснодар» состоится концерт группы The Hatters

В программу войдут все хиты за семилетнюю историю музыкантов и новые композиции из альбома «По ходу люблю».

По словам участников коллектива, они исполняют русский цыганский уличный алко-хардкор на душевных инструментах (скрипка, бас-балалайка, аккордеон).

Начало в 19:30. Билеты доступны по ссылке, стоимость 2000-4000 рублей. Возрастное ограничение 16+.