В парке «Краснодар» состоится концерт группы The Hatters

Краснодарский край

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  • Кадр из клипа THE HATTERS - RUSSIAN STYLE (Music Video) © Скриншот видео с YouTube-канала «THE HATTERS»
    Кадр из клипа THE HATTERS - RUSSIAN STYLE (Music Video) © Скриншот видео с YouTube-канала «THE HATTERS»

В амфитеатре парка «Краснодар» 3 августа состоится концерт группы The Hatters

В программу войдут все хиты за семилетнюю историю музыкантов и новые композиции из альбома «По ходу люблю». 

По словам участников коллектива, они исполняют русский цыганский уличный алко-хардкор на душевных инструментах (скрипка, бас-балалайка, аккордеон).

Начало в 19:30. Билеты доступны по ссылке, стоимость 2000-4000 рублей. Возрастное ограничение 16+.

В этом году в парке «Краснодар» уже успели выступить группы «Мачете», Sirotkin, Therr Maitz, Pompeya, Тося Чайкина, Sati Ethnica.

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