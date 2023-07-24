Дети под присмотром: видеокамеры ростовских школ подключили к «Безопасному городу»
«Ростелеком» первым в России разработал техническое решение и интегрировал в комплекс «Безопасный город» 332 камеры видеонаблюдения, установленные в более чем ста школах Ростова-на-Дону
Провайдер подключил видеокамеры в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Треть камер установили за счет совместных инвестиций «Ростелекома» и регионального бюджета.
Еще в шести образовательных учреждениях компания подключит оборудование к началу учебного года, когда там закончится капитальный ремонт.
Видеокамеры установлены на главном и запасном входах в здания школ таким образом, чтобы в объектив попадали все посетители учреждения. При этом одна камера направлена на вход в помещение, а другая фиксирует происходящее на улице. С помощью искусственного интеллекта устройства позволяют в режиме реального времени автоматически анализировать происходящее в кадре и при необходимости оперативно передавать информацию в службы быстрого реагирования.
«Ростелеком» запустил в Краснодаре Центр управления и мониторинга сети:
«Мы продолжаем увеличивать число российских школ, в которых установлена продвинутая система видеонаблюдения. В некоторых случаях нам приходится с нуля создавать цифровую инфраструктуру, в других мы модернизируем то, что было построено ранее. Важно, что для передачи изображения используется выделенный защищенный канал связи. Школьная инфраструктура полностью построена на отечественном оборудовании», — рассказал вице-президент, директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.
Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» объединяет в единый информационный контур 43 автоматизированные системы безопасности муниципального, регионального и федерального уровней, в числе которых программы мониторинга и анализа окружающей обстановки, состояния инженерных сооружений, автоматизированные системы вызова экстренных служб, видеонаблюдения и другие решения. Благодаря ему вся необходимая информация непосредственно передается соответствующим службам, которые могут оперативно реагировать на возникающие инциденты.
Видеонаблюдение, безопасность на дорогах и образование:
«Этот проект имеет огромное социальное значение для региона. Сегодня учебные заведения должны быть особенно безопасны как для школьников, так и для учителей. Системы видеонаблюдения, которые развернул «Ростелеком» в наших школах, позволяют родителям быть более спокойными за своих детей, а педагогам более уверенно сфокусироваться на образовательном процессе», — считает и. о. министра общего и профессионального образования Ростовской области Тамара Шевченко.