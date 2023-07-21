ВТБ планирует увеличить максимальную ставку по вкладам до 10% для всех клиентов

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Банк «ВТБ» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Банк «ВТБ» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
  • Банк ВТБ © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Банк ВТБ © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

После подъема ЦБ РФ ключевой ставки до 8,5% банк ВТБ объявил о повышении ставки по вкладам. Итоговые параметры определят в ближайшее время

Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова считает, что ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и повышение ключевой ставки станет драйвером увеличения доходности по сберегательным продуктам. Это вызовет осторожность на рынке, в результате условия по сберегательным продуктам скорректируются не так значительно, как ключевая ставка. Впрочем, в августе средние ставки по депозитам вполне могут приблизиться к 8,5%

ЦБ РФ впервые с февраля 2022 года ужесточил денежно-кредитную политику: ключевая ставка выросла на 1 процентный пункт (п.п.) и достигла 8,5%. Действия Банка России направлены на поддержание курса национальной валюты и нивелирование проинфляционных факторов.

В ВТБ отмечают, что на этом фоне можно ожидать роста доходности на розничном рынке сберегательных продуктов, но с большей долей вероятности непропорционально движению ключевой ставки. Если сейчас средняя ставка в топ-10 банках находится на уровне 7,67%, то в ближайший месяц она, скорее всего, увеличится на 0,6-0,7 п.п. и приблизится к 8,5%.

Вслед за корректировкой ставок по вкладам игроки будут менять и условия по накопительным счетам, которые позволяют получать дополнительный доход от временно свободных денежных средств и при этом гибко распоряжаться сбережениями.

Суфлёры, доступная среда и контроль CO2:

По прогнозам банка, в связи с сезоном отпусков и, как следствие, склонности населения к потреблению изменившаяся денежно-кредитная политика на сберегательном поведении россиян значительно не отразится. В то же время возможен рост популярности накопительных счетов, которые, в отличие от срочных депозитов, позволяют более гибко распоряжаться средствами без потери доходности. Впрочем, депозиты продолжат оставаться одним из наиболее интересных инструментов вложений с точки зрения сочетания ликвидности и доходности.

«Доходность вкладов в недружественных валютах продолжит оставаться на минимальном уровне, поэтому мы увидим продолжающуюся дедолларизацию накоплений населения. Тенденция будет усиливаться по мере роста ставок по рублевым сберегательным инструментам, а также привлекательной доходности по продуктам в дружественной валюте — прежде всего, юанях», — считают в банке.

Упростить повседневные задачи:

ВТБ отмечает, что российские вкладчики постепенно меняют свою стратегию сбережений. Если год назад на фоне высокой доходности по краткосрочным депозитам основным спросом в ВТБ пользовались инструменты сроком 3 месяца, то по мере расширения горизонта планирования и снижения ставок начал расти спрос на вклады до полугода. В результате доля среднесрочных депозитов во втором квартале существенно превысила показатели аналогичного периода 2022 года, когда на продукты сроком 6 месяцев приходилось в среднем 30% открываемых депозитов.

Одновременно сократился интерес к краткосрочным инструментам: по статистике ВТБ,в апреле-июне 2023 года они занимали около 32%, тогда как год назад — 62%. Доля «длинных» вкладов по итогам второго квартала составила 15%, увеличившись за год на 7 пп. В банке ожидают, что в ближайшей перспективе тенденция к долгосрочным вложениям усилится. 

«Важно, что поведение большинства клиентов в нынешней ситуации остается рациональным и финансово грамотным. Они все чаще комбинируют несколько сберегательных инструментов. Например, среднесрочные сбережения размещают на вкладах, а временно свободные деньги аккумулируют на накопительном счете с возможностью снимать средства в любое время без потери дохода. В целом такая модель является эффективной с точки зрения сочетания ликвидности и доходности, и в текущих условиях можно рекомендовать использовать различные комбинации сберегательных продуктов как наиболее оптимальное решение для управления своими накоплениями», — отмечают эксперты ВТБ.

В Краснодарском крае и Адыгее кредитный портфель ВТБ превысил 470 млрд рублей.

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