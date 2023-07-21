В «Атамани» пройдет гастрономический фестиваль «Картопля цэ нэ цыбуля»

Краснодарский край

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  • © Изображение KamranAydinov, Freepik.com
    © Изображение KamranAydinov, Freepik.com

В этнокомплексе «Атамань» Темрюкского района 22 июля пройдёт гастрономический праздник «Картопля цэ нэ цыбуля»

В этот день пройдут дегустация всевозможных блюд из кубанского картофеля, интерактивная развлекательная программа для взрослых и детей, гастрономические мастер-классы, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, розыгрыш мешка картофеля и лука.

Также будет работать станичная коптильня, гончарная мастерская, конный прокат, смотровая площадка с видами на Таманский залив, выставки-ярмарки народных умельцев и многое другое.

Этнокомплекс находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость посещения 400-600 рублей.

В этом сезоне посетителей ожидают и другие гастрономические фестивали:

  • шашлыка 29 июля;
  • индюшки 5 августа;
  • борща 12 августа;
  • риса 9 сентября;
  • каши 30 сентября;
  • сала 7 октября;
  • разносолов 21 октября.

Как писали Юга.ру, в Майкопском районе на Даховской поляне у хребта Уна-Коз 16 и 17 сентября состоится фестиваль адыгейского сыра. В программе мероприятий — ярмарка, мастер-классы по народным промыслам, концертные площадки, детские игровые и туристические аттракционы, интерактивы.

А в поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском 5 августа пройдет фестиваль Light Weekend. На площади Александра II будет играть популярная музыка, в том числе в живом исполнении, и работать фудкорт. Также запланировано световое шоу. Хэдлайнерами станут HammAli & Navai.

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