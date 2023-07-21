Дегустация шоколада, лекция о фетишизме, гаражная распродажа. Какие события можно на выходных посетить в Краснодаре

22 июля

В музее имени Фелицына (улица Гимназическая, 67) в 12:00 и 14:00 состоятся встречи с дегустацией «История вкусов». Гости смогут узнать, как появилось самое известное и популярное лакомство — шоколад, с какими продуктами его любят сочетать в разных странах и как его предпочитали есть в России в минувшие столетия. Чтобы посетить лекции, нужно оплатить посещение выставки «История России в калейдоскопе конфетных оберток». Предварительная запись по телефону +7 (861) 262-40-86.

В театре «Шардам» (улица Коммунаров, 268, литер Д) в 20:00 начнется психологический триллер «Косметика врага». В аэропорту к Жерому Ангюсту пристает странного вида мужчина в помятом костюме, нелепых очках и с потрепанным чемоданом. Стоимость билета 1000 рублей, заказ по телефону +7 (918) 334-20-89.

В The Rock Bar (Горького, 104) в 21:00 состоится концерт памяти Михаила Горшенева. Кавер-группа «Раз Два» исполнит хиты «Короля и Шута». Вход 500 рублей.

23 июля

В кофейне «Библиотека кофе» (улица Мира, 1) в 12:00 стартует garage sale. Можно будет приобрести женскую и мужскую одежду, обувь, сумки, шляпы, украшения и различные аксессуары. Вход свободный.

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» (улица Красная, 100) пройдёт серия образовательных лекций. В 16:00 начнется встреча «Хельмут Ньютон: эротизм в фотографии», в 19:00 можно будет узнать о «Природе фетишизма». Стоимость билета 500 рублей, купить можно по ссылке.

В пабе Wilson (улица Горького, 104) в 16:00 начнётся интеллектуальная игра «Туц-туц квиз». Будут вопросы, посвящённые хитам караоке. Стоимость участия 400 рублей с человека. Регистрация на портале rudagames.com.

В кофейне Pink (улица Гимназическая, 65) в 19:00 состоится встреча литературного клуба «Бродский». Участники будут обсуждать «Службу доставки книг» Карстен Хенн и «Книжный на левом берегу» Сены Керри Мейер. Стоимость участия 500 рублей.

А если планируете отправиться в кинотеатр, то посмотрите обзор фильмов, которые вышли в прокат на этой неделе.

Как писали Юга.ру, в этнокомплексе «Атамань» Темрюкского района 22 июля пройдёт гастрономический праздник «Картопля цэ нэ цыбуля». В этот день пройдут дегустация всевозможных блюд из кубанского картофеля, интерактивная развлекательная программа для взрослых и детей, гастрономические мастер-классы, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, розыгрыш мешка картофеля и лука.