Осознанность, биоразнообразие, будущее интернета. Ведущие российские ученые выступят на кинофестивале на курорте «Роза Хутор»

На курорте «Роза Хутор» с 28 по 30 июля после демонстрации каждого фильма кинофестиваля «ФАНК Уикенд» будут проходить дискуссии с учеными. Участие бесплатное

Научные сотрудники Сириуса, занимающиеся когнитивными исследованиями и изучением биотехнологии растений, а также российский исследователь технологии блокчейн научного центра «Идея» (является базовой кафедрой магистратуры по блокчейну МФТИ), ответят на вопросы зрителей и прокомментируют лучшие отечественные и зарубежные фильмы о науке, открытиях, учёных, психологии и технологиях.

Все кинопоказы фестиваля пройдут на площадке лектория Горного клуба «Спорт-марафон» по адресу: «Роза Хутор», набережная Панорама, дом 4 (здание гостиницы Radisson, вход со стороны набережной). Телефон: 8(862)300-01-75. Вход бесплатный. Зарегистрироваться.

Премьеру французского фильма «Производя счастье», касающегося темы осознанности и вопросов психологии человека, прокомментируют научные сотрудники центра когнитивных исследований «Сириус» Алёна Воднева и Виктория Манасевич.

По словам Алены Водневой, фестиваль «ФАНК Уикенд» позволит увидеть самое разное научное кино о влиянии человека на окружающий мир: от изменения природного ландшафта до революции в валютных системах. «При этом несмотря на все достижения человечества, мы всё ещё ищем ответ на, казалось бы, простой вопрос о том, как быть счастливым. Именно об этом, о психологии счастья, я бы и хотела порассуждать в ходе дискуссии со зрителями», — говорит эксперт.

Известный фильм «Криптопия: Биткоин, блокчейн и будущее интернета» (Австралия, США, Германия, режиссер — Торстен Хоффман) представит Александр Беленов — руководитель Лаборатории блокчейн-технологий ChainLab научного центра «Идея», сооснователь магистратуры «Блокчейн» МФТИ и центра компетенции «Блокчейн» при Лаборатории физики высоких энергий МФТИ.

Фильм исследует эволюцию индустрии блокчейна, а также ее новые перспективы. Режиссер задается вопросом может ли эта технология, разработанная для работы независимо от доверия и в рамках децентрализованной сети, действительно стать надежной альтернативой тому интернету, каким мы его знаем? Подискутировать на эту тему готов и Александр Беленов. «Предыдущий опыт показывает, что равнодушных к этой теме людей в зале практически не остается, ведь новые технологии касаются каждого из нас. Мы сталкиваемся с ними на бытовом уровне, они определяют развитие индустрий на годы вперед, а потому и наше будущее. Сегодня это касается и технологии блокчейн. Она может быть применима как в бизнесе, так и на государственном уровне, и даже при походе в кино или театр. Об этом и многом другом поговорим после просмотра фильма на ФАНК Уикенд», — отметил Беленов.

Александр Беленов © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Темам сохранения природы, окружающей среды, биоразнообразия посвящены две киноленты фестиваля. Российский фильм A lumine motus / «Меня приводит в движение свет» (2022 год) представит автор, режиссер Светлана Быченко, обладатель главного приза «Золотая гагара» Международного экологического фестиваля «Спасти и сохранить» и многих других. Ее работа — это своеобразное путешествие в микрокосмос, в мир цветов и насекомых, в мир, что у нас под ногами. При пристальном рассмотрении мы увидим, что растения так же, как и мы, борются, чувствуют, видят и даже будто бы слышат. О своем фильме Светлана коротко замечает: «Великий Карл Линней говорил, когда я изучал растения, я видел Его». Однако, по итогам показа режиссер будет готова более подробно поговорить о жизни насекомых.

О растениях и животных под очень необычным ракурсом расскажет и датская лента «Незваные гости» (премьера в России). Фильм повествует о том, как принесенные извне виды изменили природный ландшафт. О том можно ли, и как повлиять на последствия подобного искусственного вмешательства в экологические системы расскажет Анастасия Физикова — кандидат биологических наук, научный сотрудник направления «Биология и биотехнология растений» Научного центра генетики и наук о жизни Научно-технологического университета «Сириус».

«ФАНК Уикенд» на «Роза Хутор» — это новый формат традиционного фестиваля «ФАНК», который с 2016 года проходит под эгидой Министерства культуры РФ в разных регионах страны. Его отличительная особенность — сочетание авторского кино о науке, научных стендапов и лекций. Фестиваль актуального научного кино проходит при партнерской поддержке «Росбанка», лектория Горного клуба «Спорт-марафон» и Лаборатории блокчейн технологий ChainLab научного центра «Идея».

«Фестиваль дает возможность зрителю задуматься о сложных и зачастую противоречивых темах счастья, цифрового пространства, сохранения биоразнообразия и осознания ответственности, какой мир мы оставим будущим поколениям. Все эти вопросы сегодня задают себе и компании, которые заинтересованы в устойчивости своего бизнеса в стремительно меняющемся мире, стратегически смотрят на свое развитие, видят себя полезными обществу и через многие десятилетия. «Росбанк», значимый экономический игрок и крупный работодатель, поддерживает формирование и развитие общественной дискуссии по всем заявленным темам фестиваля», — подчеркивает директор департамента коммуникаций и рекламы «Росбанка» Елена Кожадей.