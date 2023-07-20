Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Ускользающая красота» 1996 года

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Ускользающая красота», 1996 год © Скриншот видео с YouTube-канала Cinemaniac, www.youtube.com/channel/UCRdMMgn_-2d9nMVKYWvKTNw
    Кадр из трейлера к фильму «Ускользающая красота», 1996 год © Скриншот видео с YouTube-канала Cinemaniac, www.youtube.com/channel/UCRdMMgn_-2d9nMVKYWvKTNw

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 22 июля состоится показ и обсуждение фильма Бернардо Бертолуччи «Ускользающая красота» 1996 года

19-летняя американка Люси Хэрмон после самоубийства матери, известной поэтессы и модели, отправляется в Италию, чтобы провести лето на вилле давних друзей семьи. Она также рассчитывает найти своего настоящего отца и разгадать тайну непонятной записи в оставленном родительнице дневнике. Есть и другая цель — получить свой первый сексуальный опыт с человеком, который четыре года назад подарил ей поцелуй.

Лента номинировалась на главный приз Каннского кинофестиваля, но уступила драме «Тайны и ложь» Майка Ли.

Начало в 19:30. Стоимость билетов 350 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, 26 июля в краснодарском ресторане Villa Verde под открытым небом покажут фильм «За бортом».Это комедия 1987 года режиссера Гарри Маршалла с Куртом Расселом и Голди Хоун в главных ролях.

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