Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Ускользающая красота» 1996 года

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 22 июля состоится показ и обсуждение фильма Бернардо Бертолуччи «Ускользающая красота» 1996 года

19-летняя американка Люси Хэрмон после самоубийства матери, известной поэтессы и модели, отправляется в Италию, чтобы провести лето на вилле давних друзей семьи. Она также рассчитывает найти своего настоящего отца и разгадать тайну непонятной записи в оставленном родительнице дневнике. Есть и другая цель — получить свой первый сексуальный опыт с человеком, который четыре года назад подарил ей поцелуй.

Лента номинировалась на главный приз Каннского кинофестиваля, но уступила драме «Тайны и ложь» Майка Ли.

Начало в 19:30. Стоимость билетов 350 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.