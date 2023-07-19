Адлер, Анапа, Новороссийск: пляжи каких курортов выбирают туристы этим летом — рассказал МегаФон

В первую половину лета на отдыхе у моря абоненты МегаФона активно выходили в интернет, совершали и принимали звонки. 63% из них предпочли провести отпуск в Сочи. За эмоциями, ярким солнцем и развлечениями больше всего отдыхающих приехало из столицы России, Московской, Ленинградской, Самарской областей, ХМАО и ЯНАО.

37% абонентов отправились в сторону Анапы, Геленджика и Новороссийска. В этом направлении чаще ездят отдохнуть из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону.