Адлер, Анапа, Новороссийск: пляжи каких курортов выбирают туристы этим летом — рассказал МегаФон
Специалисты МегаФона проанализировали онлайн‑трафик и определили популярные места любителей пляжного досуга в регионе
В первую половину лета на отдыхе у моря абоненты МегаФона активно выходили в интернет, совершали и принимали звонки. 63% из них предпочли провести отпуск в Сочи. За эмоциями, ярким солнцем и развлечениями больше всего отдыхающих приехало из столицы России, Московской, Ленинградской, Самарской областей, ХМАО и ЯНАО.
37% абонентов отправились в сторону Анапы, Геленджика и Новороссийска. В этом направлении чаще ездят отдохнуть из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону.
Аналитики отмечают увеличение туристического потока с начала лета на 9,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в северной части побережья, Сочи и Адлера. Пользователи, побывавшие здесь, проговорили 9 млн минут, равные 17 годам беспрерывного общения. А интернет-трафик сгенерировали на 709 ТБ, что сравнимо с безостановочным просмотром нового сезона отечественного сериала «Ищейка (Кушнир)», снятого в Сочи, на протяжении 110 лет.
Несмотря на сложности в маршрутах до Анапы, Геленджика и Новороссийска, количество приезжих в этих городах увеличилось на 7% в сравнении с 2022 годом. За это время все вместе они проговорили 6 млн минут, что равно 11,5 годам. Фото и видео любители морского отдыха отправили не менее чем на 368 ТБ. Этого объема данных хватит на непрерывный просмотр российского сериала «Отпуск» в течении 8,5 лет. Его съемки проходят в Геленджике, а в главных ролях — популярные молодежные актеры и блогеры.
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«Для нас важно предоставлять стабильный доступ к современным цифровым услугам и сервисам, как для многочисленных гостей, так и для жителей края.С начала года мы построили и модернизировали свыше 235 объектов связи в более чем 30 населенных пунктах региона. Путешественники могут загружать карты, звонить близким, делиться контентом в социальных сетях и мессенджерах», — комментирует директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.