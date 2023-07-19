Краснодарцы смогут бесплатно управлять кредитной историей и личными финансами на сервисе Сравни

Финансовый маркетплейс Сравни запустил новый бесплатный сервис для управления кредитной историей и личными финансами — «Кредитный рейтинг»

Главная задача сервиса «Кредитный рейтинг» — не просто показать пользователю его шанс на одобрение кредита, а дать полезные советы по улучшению и поддержанию кредитной истории на необходимом уровне, а также предоставить возможность защититься от мошенников.

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Пользователи «Кредитного рейтинга» смогут: отслеживать показатель кредитного рейтинга и его изменения. Кредитный рейтинг рассчитывается на основе кредитной истории — текущих и закрытых кредитов пользователя, а также позволяет оценить шансы на получение нового кредита;

Кредитный рейтинг рассчитывается на основе кредитной истории — текущих и закрытых кредитов пользователя, а также позволяет оценить шансы на получение нового кредита; понять свой « Финансовый потенциал ». Смоделировать ситуацию по получению нового кредита. Например, узнать, какую сумму кредита можно получить, если отказаться от высокого лимита по кредитной карте;

« ». Смоделировать ситуацию по получению нового кредита. Например, узнать, какую сумму кредита можно получить, если отказаться от высокого лимита по кредитной карте; получать советы о том, как исправить кредитную историю и повысить шансы на получение кредитов. Рекомендации сформированы на основании накопленного опыта аналитиков и экспертов Сравни и написаны простым языком. Они подскажут, какие действия пользователя положительно или отрицательно влияют на рейтинг;

Рекомендации сформированы на основании накопленного опыта аналитиков и экспертов Сравни и написаны простым языком. Они подскажут, какие действия пользователя положительно или отрицательно влияют на рейтинг; защитить себя от мошенников и ошибок. Легко проверить отсутствие просрочек или ошибок в кредитной истории, чтобы быть уверенным, что мошенники не взяли кредит на имя пользователя;

Легко проверить отсутствие просрочек или ошибок в кредитной истории, чтобы быть уверенным, что мошенники не взяли кредит на имя пользователя; видеть активные кредиты. Данные по кредитам обновляются онлайн раз в 30 дней, сервис доступен для пользователя бесплатно неограниченное количество раз за месяц.

«Наш новый сервис — настоящая революция на российском финансовом рынке. Он позволит людям понять, как правильно управлять своими кредитами и как привести в порядок личные финансы. Разрабатывая новый продукт, мы продумали разные ситуации, где может быть полезна наша экспертиза. При этом мы сделали сервис абсолютно бесплатным для всех», — отметил генеральный директор Сравни Сергей Леонидов.



Сервис доступен для жителей из всех регионов России. Чтобы стать его пользователем, не нужно заполнять подробную анкету. Система автоматически подгружает все данные с помощью подтвержденной учетной записи в Госуслугах.

«Новый продукт Сравни поможет лучше понять, как кредитная история влияет на сумму нового кредита и как увеличить шансы на его получение. А также контролировать отсутствие просрочек и следить, чтобы мошенники не взяли кредит на ваше имя», — поделился руководитель продукта Игорь Корчагин. «Мы уделили особое внимание тому, чтобы раскрыть клиенту информацию по его кредитной нагрузке. Мы провели исследование и поняли, что многие люди не знают, как, например, кредитная карта влияет на кредитную нагрузку и вероятность одобрения нового кредита».

Разработка нового продукта заняла у команды полгода. Чтобы обеспечить актуальные данные пользователей, Сравни использует данные нескольких бюро кредитных историй (БКИ). Это организации, которые согласно российскому законодательству обрабатывают и хранят данные по кредитным историям граждан. По этой причине в продукте хранится максимально подробная информация по кредитам для каждого пользователя. В будущем компания планирует увеличить количество БКИ для наиболее точной оценки кредитной нагрузки.

По данным Сравни, в 2023 году средний кредитный рейтинг россиян составил 602 балла. Среди городов-миллионников в 2023 году на первом месте находится Санкт-Петербург со средним кредитным рейтингом в 610 баллов, на втором — Нижний Новгород (600) и Краснодар (600), на третьем — Самара (598).

В прошлом году на первом месте находилась Москва с 636 баллами. В этом году в Москве средний кредитный рейтинг снизился до 596 баллов, это четвертое место в общем рейтинге крупных городов. Минимальный кредитный рейтинг среди миллионников зафиксирован в Омске (561), Перми (585) и Новосибирске (586).