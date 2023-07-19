Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Падшие ангелы» 1995 года

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Падшие ангелы», 1995 год © Скриншот видео с сайта www.kinopoisk.ru/film/22844
    Кадр из трейлера к фильму «Падшие ангелы», 1995 год © Скриншот видео с сайта www.kinopoisk.ru/film/22844

Творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 20 июля посмотреть и обсудить азиатскую ленту «Падшие ангелы»

Фильм режиссёра Вонга Карвая вышел на экраны в 1995 году. Сюжет фильма включает две повествовательные линии. Первая связана с киллером и его партнершей, которая заметает за ним следы. Они ни разу не виделись за несколько лет сотрудничества, но в какой-то момент начинают искать встречи друг с другом.

Другая линия касается немого парня Хэ, который влюбляется в случайно встретившуюся девушку. К концу фильма герои неожиданным образом пересекутся на улицах ночного Гонконга.

Начало в 19:30. Показ пройдет в здании на пересечении улиц Горького и Красноармейской. Стоимость — донаты от 200 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (916) 574-79-92.

Как писали Юга.ру, 19 июля в краснодарском ресторане Villa Verde под открытым небом покажут фильм «Жизнь взаймы». В основе драмы Сидни Поллака 1977 года лежит одноименный роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка. Главные роли исполнили Аль Пачино и Марта Келлер.

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения

Новости

В Краснодаре пройдут лекции о природе фетишизма и эротизме в фотографии
В крымском сафари-парке родились два белых львенка
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Падшие ангелы» 1995 года
Курорты после теракта. Рассказываем о ситуации с бронированиями в Крыму, турпотоке и ценах на отдых на полуострове
Бастрыкин третий раз обратил внимание на проблему дольщиков ЖК «Калина Парк» в Краснодаре. Дом начали строить в 2016 году
«Это крик отчаяния». Жители станицы Полтавской переживают из-за расширения площади мусорного полигона и просят помощи у Лукашенко

Лента новостей

Реклама на сайте