Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Падшие ангелы» 1995 года

Фильм режиссёра Вонга Карвая вышел на экраны в 1995 году. Сюжет фильма включает две повествовательные линии. Первая связана с киллером и его партнершей, которая заметает за ним следы. Они ни разу не виделись за несколько лет сотрудничества, но в какой-то момент начинают искать встречи друг с другом.

Другая линия касается немого парня Хэ, который влюбляется в случайно встретившуюся девушку. К концу фильма герои неожиданным образом пересекутся на улицах ночного Гонконга.

Начало в 19:30. Показ пройдет в здании на пересечении улиц Горького и Красноармейской. Стоимость — донаты от 200 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (916) 574-79-92.

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