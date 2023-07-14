Домклик оформил первую онлайн-покупку жилья в Краснодаре. Все документы клиент подписал в приложении

Сбер интегрировал сервис «Госключ» в процесс жилищных сделок на Домклик в начале июля этого года. Теперь купить недвижимость у застройщика можно полностью онлайн, не посещая офис банка. Пока сервис работает только для сделок с первичным жильём за собственные средства или с ипотекой от стороннего банка (не Сбера).

Раньше клиенту нужно было как минимум один раз прийти в отделение Сбера, чтобы выпустить сертификат усиленной квалифицированной подписи. С приложением «Госключ» договор участия в долевом строительстве подписывается дистанционно.