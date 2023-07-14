Домклик оформил первую онлайн-покупку жилья в Краснодаре. Все документы клиент подписал в приложении
Сервис недвижимости Домклик совместно с застройщиком «ТОЧНО» провел первую онлайн-сделку с использованием приложения «Госключ» в Краснодаре
Сбер интегрировал сервис «Госключ» в процесс жилищных сделок на Домклик в начале июля этого года. Теперь купить недвижимость у застройщика можно полностью онлайн, не посещая офис банка. Пока сервис работает только для сделок с первичным жильём за собственные средства или с ипотекой от стороннего банка (не Сбера).
Раньше клиенту нужно было как минимум один раз прийти в отделение Сбера, чтобы выпустить сертификат усиленной квалифицированной подписи. С приложением «Госключ» договор участия в долевом строительстве подписывается дистанционно.
«Госключ» разработан при участии Минцифры. Это приложение позволяет получить сертификат и сформировать усиленную квалифицированную или неквалифицированную электронную подпись (УКЭП или УНЭП) и подписывать юридически значимые документы в электронном виде.
Процедура выглядит следующим образом. После того, как покупатель и продавец договорились, что сделка пройдёт дистанционно, клиент получает смс с ссылкой на сайт с более подробной информацией о дальнейших шагах. Следуя инструкции, клиент устанавливает приложение, выпускает в нём сертификат электронной подписи и подписывает все необходимые документы.
Чтобы получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи в приложении «Госключ», понадобится подтверждённая учётная запись на Госуслугах, загранпаспорт нового образца (с биометрией) и смартфон с NFC-модулем либо сданная в офисе банка биометрия. Ключ электронной подписи создаётся, хранится и применяется в приложении — USB-токены и СМС-пароли не нужны, все функции доступны удалённо.
Татьяна Сергиенко
управляющий Краснодарским отделением Сбербанка
«Краснодарский край в последние годы входит в число лидеров не только по темпам строительства жилой недвижимости, но и по уровню внедрения цифровых решений в процесс сделок купли-продажи на первичном рынке. И в этом также большая заслуга наших ключевых партнёров-девелоперов. Кроме того, по данным СберИндекса наш регион находится на третьем месте в РФ по соотношению цены вторичного жилья к новостройкам после Москвы и Московской области. Всего на 16,3% средняя цена за квадратный метр от застройщика в городе-миллионника выше, чем на вторичном рынке. В среднем по стране это соотношение равно 40,3%. Поэтому купить квартиру в Краснодарском крае для многих жителей России — это выгодная инвестиция», — рассказывает управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.
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