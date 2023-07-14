РНКБ профинансировал строительство 2 млн квадратных метров недвижимости

Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, с начала работы по ФЗ-214 в 2019 году предоставил проектное финансирование для строительства жилых и коммерческих объектов общей площадью более 2 млн квадратных метров

За это время банк одобрил и подписал сделки по финансированию 83 строительных объектов на сумму около 107 млрд рублей.

С начала 2023 года РНКБ заключил договоры на финансирование недвижимости общей площадью более 191,1 тыс. кв. метров на сумму около 11,6 млрд рублей. Сейчас на рассмотрении находятся ещё 18 проектов общей площадью около 256,2 тыс. кв. метров на сумму 20 млрд рублей.

«Проектное финансирование строительных объектов, которое в том числе подразумевает обновление жилого фонда в основных регионах присутствия банка, является одним из приоритетных направлений нашей работы. РНКБ располагает всеми необходимыми ресурсами и инструментами для плодотворной работы с застройщиками», — говорит вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

По данным банка, начиная с июля 2019 года, в Крыму и Севастополе при участии РНКБ успешно достроили и ввели в эксплуатацию 482,4 тыс. кв. метров многоквартирных домов с использованием эскроу-счетов. До конца 2023 года в эксплуатацию планируют вести еще 105 тыс. кв. метров МКД в регионе, строящихся с использованием проектного финансирования банка.

Если клиент РНКБ приобретает жилье в ипотеку на первичном рынке, которое строится с использованием проектного финансирования банка, то скидка к его ставке составит 1%.