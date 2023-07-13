Уралсиб выдал около 120 тысяч карт «Прибыль» за полгода

Реклама ERID: j1SVHyf65EC2YERzN Краснодарский край

Распечатать

  • Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб увеличил выдачи карт «Прибыль» в 1,4 раза в первом полугодии 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Для новых клиентов* в первый месяц после открытия карты начисляется 11% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно (вне зависимости от выполнения условий).

Во второй месяц та же ставка действует при условии совершения ежемесячных расходов по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей**.

С третьего месяца действуют стандартные условия начисления процентов для действующих клиентов — 7,5% годовых на ежедневный остаток собственных средств до 500 тыс. рублей включительно (при условии совершения ежемесячных расходов по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей**).

ПОДРОБНОСТИ О КАРТЕ «ПРИБЫЛЬ»

Узнать все детали о карте также можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Банк Уралсиб:

В июне 2022 года на базе карты «Прибыль» Уралсиб и ФК «Краснодар» запустили кобрендовую карту. Она сочетает полноценный функционал банковской дебетовой карты и карты болельщика клуба со специальными бонусами, скидками и привилегиями. Подробнее о том, как это работает, Юга.ру рассказали здесь.

* Новыми считаются клиенты, не являвшиеся держателями карты «Прибыль» на протяжении 12 месяцев, предшествующих открытию карты на этих условиях.
** При невыполнении условия процент на ежедневный остаток начисляется по минимальной ставке 0,1% годовых.

Банки Деньги карты «Мир» Кредитование Уралсиб Финансы Экономика

Новости

Активисты Краснодарского края осудили закон, позволяющий регионам решать, как быть с бездомными животными
Осадки прекратятся. В Краснодарском крае прогнозируют потепление до 31 °C
В детской краевой больнице Краснодара скончался ребенок. Его мать ждет судмедэкспертизы больше года. Делом заинтересовался глава СК РФ Бастрыкин
Из Сочи вылетел первый самолет в Алматы
Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре в кино с 13 июля
Певица МакSим объяснила срыв концерта в Сочи. Артистка находится на лечении в клинике

Лента новостей

«Горе обычного человека — не горе»
Сегодня, 13:45
«Горе обычного человека — не горе»
Как в Краснодаре восстанавливают дом, разрушенный взрывом газа
В Краснодарском крае из-за потопа погибли четыре человека
Сегодня, 10:31
В Краснодарском крае из-за потопа погибли четыре человека
Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре в кино с 13 июля
Сегодня, 14:18
Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре в кино с 13 июля

Реклама на сайте