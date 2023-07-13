Уралсиб выдал около 120 тысяч карт «Прибыль» за полгода
Банк Уралсиб увеличил выдачи карт «Прибыль» в 1,4 раза в первом полугодии 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.
Для новых клиентов* в первый месяц после открытия карты начисляется 11% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно (вне зависимости от выполнения условий).
Во второй месяц та же ставка действует при условии совершения ежемесячных расходов по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей**.
С третьего месяца действуют стандартные условия начисления процентов для действующих клиентов — 7,5% годовых на ежедневный остаток собственных средств до 500 тыс. рублей включительно (при условии совершения ежемесячных расходов по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей**).
Узнать все детали о карте также можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.
Банк Уралсиб:
В июне 2022 года на базе карты «Прибыль» Уралсиб и ФК «Краснодар» запустили кобрендовую карту. Она сочетает полноценный функционал банковской дебетовой карты и карты болельщика клуба со специальными бонусами, скидками и привилегиями. Подробнее о том, как это работает, Юга.ру рассказали здесь.
* Новыми считаются клиенты, не являвшиеся держателями карты «Прибыль» на протяжении 12 месяцев, предшествующих открытию карты на этих условиях.
** При невыполнении условия процент на ежедневный остаток начисляется по минимальной ставке 0,1% годовых.