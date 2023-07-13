Уралсиб выдал около 120 тысяч карт «Прибыль» за полгода

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Для новых клиентов* в первый месяц после открытия карты начисляется 11% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно (вне зависимости от выполнения условий).



Во второй месяц та же ставка действует при условии совершения ежемесячных расходов по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей**.



С третьего месяца действуют стандартные условия начисления процентов для действующих клиентов — 7,5% годовых на ежедневный остаток собственных средств до 500 тыс. рублей включительно (при условии совершения ежемесячных расходов по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей**).