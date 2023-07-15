В Краснодаре состоится премьера спектакля «Связь» о богемной жизни

В основе лежит известный французский роман. Какой именно — не уточняется. Сюжет рассказывает о богемной столичной жизни, пороках, амбициях и борьбе за место под солнцем. Постановщики считают, что спектакль понравится поклонникам сериалов «Содержанки» и «Жить жизнь».

Роли исполняют студенты 13 курса актёрского мастерства Маргарита Макарова, Юлия Барановская, Филипп Рублёв, Лана Долева, Евгений Ившуков, Алина Чечкина и Кристина Редько.

Драматический спектакль идет три часа с двумя антрактами. Стоимость билетов 1300 рублей, купить можно по ссылке. Возрастное ограничение 16+.

Частный театр «Мой» актера и режиссера Станислава Слободонюка находится по адресу улица Зиповская, 5В, литер Х.

Как писали Юга.ру, в краснодарском «Одном театре» 26-27 августа пройдут премьерные показы нового пластического спектакля «Кай и Людмила». Постановка объединила две сказочные истории о преодолении сложностей на пути к цели.