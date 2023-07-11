В Краснодаре стартовал прием заявок на участие в выставке «Акварельные истории»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Афиша Краснодара»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Афиша Краснодара»

В Краснодарском музее имени Коваленко 31 августа откроется групповая выставка «Акварельные истории»

Стартовал прием заявок на участие в экспозиции. К участию приглашаются как профессионалы, так и любители старше 16 лет, работающие в техниках акварель, графика и смешанная на бумаге. Нужно зайти на сайт watercolorkrd.ru и заполнить форму до 5 августа. Количество работ от одного художника не ограничено. Допускаются только оригинальные работы, созданные лично автором в течение последних трёх лет.

Результаты конкурса объявят 7 августа. Работы, прошедшие отбор, будут представлены на выставке в музее Коваленко и опубликованы в альбоме-каталоге. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (961) 589-64-53.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале с 6 июля работает экспозиция живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Мир женщины». В ней участвуют более 100 авторов.

Афиша Выставки Искусство Конкурсы Краснодар отдых Развлечения

Новости

В Краснодаре стартовал прием заявок на участие в выставке «Акварельные истории»
Силовики задержали подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар»
В Краснодаре изменится маршрут автобуса №20
В поезде Сухум — Петербург не хватало воды и мест. РЖД пообещали баллы
В Краснодаре состоится премьера спектакля «В ожидании ново.годо»
Из аэропорта Сочи с задержкой вылетел первый самолет в Тбилиси

Лента новостей

«Была распродажа, он и взял»
Вчера, 13:42
«Была распродажа, он и взял»
Кто и зачем хранит у себя во дворе в Краснодаре настоящий самолет
В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии
Вчера, 21:37
В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии
Меценаты Краснодара
Вчера, 16:15
Меценаты Краснодара
Какие бизнесмены помогают городу и краю и что они делают

Реклама на сайте