В Краснодаре стартовал прием заявок на участие в выставке «Акварельные истории»

Стартовал прием заявок на участие в экспозиции. К участию приглашаются как профессионалы, так и любители старше 16 лет, работающие в техниках акварель, графика и смешанная на бумаге. Нужно зайти на сайт watercolorkrd.ru и заполнить форму до 5 августа. Количество работ от одного художника не ограничено. Допускаются только оригинальные работы, созданные лично автором в течение последних трёх лет.

Результаты конкурса объявят 7 августа. Работы, прошедшие отбор, будут представлены на выставке в музее Коваленко и опубликованы в альбоме-каталоге. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (961) 589-64-53.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале с 6 июля работает экспозиция живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Мир женщины». В ней участвуют более 100 авторов.