Краснодарцы раскупили все билеты на концерт «Мачете». Они стоили минимум 2,5 тыс. рублей

Краснодарский край

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  • Амфитеатр в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Амфитеатр в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В амфитеатре парка «Краснодар» 17 июля состоится концерт музыкального проекта «Мачете»

Группа представит новый альбом Ambassador. В композициях артист много философствует о поиске внутреннего покоя.

Начало в 19:00. Билеты стоили 2500-5000 рублей, их все раскупили. 

  • © Скриншот с сайта iframeab-pre7911.intickets.ru/seance/13736425/
    © Скриншот с сайта iframeab-pre7911.intickets.ru/seance/13736425/

Рок-группу создал в 2011 году лидер «Токио» Ярослав Малый. «Мачете» задумывался исключительно как интернет-проект, но он быстро вышел за пределы сети, песни попали в ротацию радиостанций и телеканалов. Наибольшую известность получили композиции «Нежность», «Не расставайтесь», «Пацаны».

Как писали Юга.ру, в амфитеатре парка «Краснодар» 17 июля состоится концерт Sati Ethnica. Это уникальный проект Сати Казановой, который певица создала совместно с музыкантами Ильдаром Гиридари и Ивайло Благоевым. Зрителей ждет симбиоз древних санскритских мантр и этнических мотивов.

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