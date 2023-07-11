Краснодарцы раскупили все билеты на концерт «Мачете». Они стоили минимум 2,5 тыс. рублей

В амфитеатре парка «Краснодар» 17 июля состоится концерт музыкального проекта «Мачете»

Группа представит новый альбом Ambassador. В композициях артист много философствует о поиске внутреннего покоя. Начало в 19:00. Билеты стоили 2500-5000 рублей, их все раскупили.

© Скриншот с сайта iframeab-pre7911.intickets.ru/seance/13736425/

Рок-группу создал в 2011 году лидер «Токио» Ярослав Малый. «Мачете» задумывался исключительно как интернет-проект, но он быстро вышел за пределы сети, песни попали в ротацию радиостанций и телеканалов. Наибольшую известность получили композиции «Нежность», «Не расставайтесь», «Пацаны».