Аниме фестиваль, кинопоказы, лекция о стыде. Какие события можно бесплатно и за деньги посетить на выходных в Краснодаре

15 июля

Каждую субботу в парке имени 30-летия Победы в Краснодаре в 16:00 начинается Drums & Mantra ПикНик. Приглашают всех желающих для игры на различных ударных инструментах. Участникам нужно приносить свои, но для тех, кто только открывает мир музыки, в наличии есть несколько свободных. Попробовать свои силы можно будет на бразильских барабанах, джембе, бонгах, конгах, современных барабанах и том-томах, тамбуринах, тамборимах, шэйкерах, ковбелах. Участие бесплатное , запись по телефону +7 (905) 241-38-80.

На крыше отеля Marton palace (улица Мира, 70) в 16:00 стартует арт-фестиваль от магазина Chiki briki, посвященный стилю, дизайну и искусству. В программе зоны дизайнерских вещей и garage sale, мастер-классы, музыкальное сопровождение от диджеев, перформанс-дефиле. Вход 300 рублей.

В ТРЦ «Галерея-Краснодар» (улица Головатого, 313, фудкорт #313 небо и еда) в 16:00 начнется аниме фестиваль. В программе: дегустации японских блюд, мастер-классы шеф-поваров, косплей-шоу, конкурсы, концерты кавер-групп. Вход свободный.

В амфитеатре парка «Краснодар» в 19:30 состоится концерт российской инди-группы Sirotkin. Она привезет обновлённую программу, куда войдут хиты и песни с прошлогоднего альбома «Тень первого облака». Стоимость билетов от 1200 рублей. Купить можно по ссылке.

В театре «Шардам» (улица Коммунаров, 268, литер Д) в 20:00 покажут спектакль «Мыр». Это сценическая фантазия на тему абсурдности бытия по мотивам произведений Даниила Хармса. Стоимость билетов 600-1000 рублей. Заказать можно по телефону +7 (918) 334-20-89.

В «Рок-баре» (улица Горького, 104) в 21:00 на сцену выйдет кавер-группа Dofamin. Зрители услышат известные песни Bon Jovi, AC/DC, Roxette, Europe, Linkin Park, Pain, Metallica и других. Вход 500 рублей.

16 июля

В краснодарском культурном кластере «Колос» (улица Калинина, 368) в 12:00 стартует фестиваль йоги «Компас». Преподаватели разных студий и направлений соберутся в одном месте, чтобы обменяться опытом и дать мастер-классы. В течение дня будут работать две площадки с практиками, фудкорт и маркет тематических товаров. Вход на мероприятие свободный , но за вездеход по мастер-классам придется заплатить 1000 рублей.

В арт-пространстве «Маяк» (улица Красная, 100) в 16:00 начнется лекция «Вина и стыд». Стоимость 1000 рублей. Купить билеты можно по ссылке.

В театре Veritas (улица Красноармейская, 64) в 19:00 покажут спектакль «Женщины». Три героини приоткроют занавес сильных и независимых себя. Стоимость 850 рублей, бронь по телефону +7 (964) 921-00-20.

В краснодарском открытом торговом центре BoxPark (пересечение улиц Северной и Тургенева) есть кинотеатр без крыши. Здесь установлен большой экран, на котором вечерами крутят кино. Можно взять плед, заказать что-то перекусить и наслаждаться просмотром на свежем воздухе. В воскресенье в 18:00 покажут «Чип и Дейл спешат на помощь», в 20:00 — «Не время умирать». Вход свободный.

Кроме того, Юга.ру сделали обзор кинопремьер, которые стартовали в прокате на этой неделе.

А Краснодарский музей имени Фелицына запустил городские аудиоэкскурсии «По главной улице с любовью» и «Я видел это». Экскурсоводами для слушателей станут артисты Театра драмы.