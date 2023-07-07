В парке «Краснодар» покажут ковбойское черно-белое кино

Ленту 1952 года снял режиссер Николас Рэй. Он номинировался на премию «Оскар» за сценарий к драме «Бунтарь без причины».

Главный герой «Необузданных» — звезда родео Джефф Макклауд. После получения тяжелой травмы он завершает блестящую карьеру и решает вернуться в родной город. Живущий по соседству ковбой Уэс Мерритт устраивает его на ранчо, где работает сам. Новый знакомый мечтает о покупке собственной маленькой фермы, заработать на которую помогли бы доходы от родео. Уэс уговаривает Джеффа обучить его мастерству родео.

Начало в 19:00, вход свободный.

Также Юга.ру сделали обзор фильмов, которые на этой неделе стартовали в кинопрокате.