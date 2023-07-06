В Краснодаре открылась выставка «Путь за пределы самой себя»

В Краснодарском музее имени Коваленко 6 июля открылась персональная выставка Людмилы Киселевой «Путь за пределы самой себя»

На выставке представлено более 50 графических работ, созданных в период 1960-1990-е годы. Творчество автора отражает переживания внутреннего мира: дружба, любовь, печаль, одиночество, надежда, умиротворение. Все произведения объединяет главная мысль — бережное отношение друг к другу и всему живому на земле.

Людмила Киселева — художница, писатель и общественный деятель. Она с детства была прикована к кровати, но это не помешало ей реализовать свой талант.

Выставка будет работать до 23 июля по адресу улица Красная, 13. Стоимость билетов 50-150 рублей.