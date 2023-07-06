В парке «Краснодар» состоится концерт инди-группы Sirotkin

Краснодарский край

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  • Амфитеатр в городском парке «Краснодар» © Фото пресс-службы ФК «Краснодар»
    Амфитеатр в городском парке «Краснодар» © Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

В амфитеатре парка «Краснодар» 15 июля состоится концерт российской инди-группы Sirotkin

Коллектив основан в 2015 году в Москве музыкантом Сергеем Сироткиным. Тогда же вышел дебютный мини-релиз Challenger, получивший положительные отзывы критиков.

Группа привезет в Краснодар обновлённую программу, куда войдут хиты и песни с прошлогоднего альбома «Тень первого облака».

Начало концертов в 19:30. Стоимость билетов от 1200 рублей. Купить можно по ссылке. Часть средств от продажи билетов направят на помощь детям, оставшимся без родителей.

Ранее в амфитеатре парка «Краснодар» выступали Neo Classic Orchestra, Therr Maitz, Pompeya, Тося Чайкина. 28 июля на сцену выйдет Меги Гогитидзе, которая исполнит композиции от джаза до трип-хопа.

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В парке «Краснодар» состоится концерт инди-группы Sirotkin
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