В парке «Краснодар» состоится концерт инди-группы Sirotkin

Коллектив основан в 2015 году в Москве музыкантом Сергеем Сироткиным. Тогда же вышел дебютный мини-релиз Challenger, получивший положительные отзывы критиков.

Группа привезет в Краснодар обновлённую программу, куда войдут хиты и песни с прошлогоднего альбома «Тень первого облака».

Начало концертов в 19:30. Стоимость билетов от 1200 рублей. Купить можно по ссылке. Часть средств от продажи билетов направят на помощь детям, оставшимся без родителей.

Ранее в амфитеатре парка «Краснодар» выступали Neo Classic Orchestra, Therr Maitz, Pompeya, Тося Чайкина. 28 июля на сцену выйдет Меги Гогитидзе, которая исполнит композиции от джаза до трип-хопа.