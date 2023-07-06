Школьница из Сочи стала призером всероссийского творческого конкурса «Мастерская ГИТИС» от МТС

Номер сочинской школьницы Анны Скрыпник вошел в тройку лучших творческих работ всероссийского онлайн-конкурса в рамках образовательного проекта «Поколение М» от МТС и ГИТИСа

Онлайн-соревнование юных актеров проходило на онлайн-платформе проекта «Поколение М». Участникам нужно было записать и выложить на портал басню, стихотворение, отрывок из прозы или песню в собственном исполнении. Всего в конкурсе участвовали сотни ребят из разных регионов России, но именно исполнение Анны стало одним из самых ярких и заметных.

Анна планирует связать свою жизнь с театром, хотя в поле ее увлечений не только литература, но и обществознание, танцы, игра на электрогитаре и даже искусство владения нунчаками.

Кубанские школьники ежегодно становятся призерами театрального конкурса в образовательном проекте «Поколение М». Этой весной восемь выпускников школ Краснодарского края и Адыгеи прошли первый отборочный тур в ГИТИС, который организовала МТС в очном формате прямо в Краснодаре. Ребят рекомендовали к поступлению на актерский факультет вуза, и сейчас они участвуют в следующих конкурсных этапах.

В прошлом году кубанский выпускник, пройдя первый этап конкурса в Краснодаре и получив важные рекомендации от декана актерского факультета, поступил в ГИТИС.