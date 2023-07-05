В клинике «ПроЗубы» стартовала акция на установку брекетов
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В стоматологической клинике «ПроЗубы» до конца июля можно установить брекет-систему Dynaflex за 18 900 рублей вместо 67 200 рублей
Брекет-системы мирового уровня с гарантией исправления прикуса от клиники «ПроЗубы» решают широкий перечень проблем в ортодонтии. Пациентам доступен круглосуточный контроль лечения.
Помимо Dynaflex, стоматология имплантации и протезирования зубов предлагает еще три вида систем брекетов под ключ:
- Damon Clear — комбинированные конструкции, цвет замков подбирается под оттенки эмали. Прочность металла сочетается с надежностью керамики;
- Clarity — визуально невидимые керамические системы, не боятся окисления, устойчивы к окрашиванию.
- Damon Q — системы из сплава никеля и титана, имеют небольшие размеры, обладают повышенной комфортностью и оперативно выравнивают положение зубов за счет механического воздействия.
Специалисты клиники подберут брекет-системы для каждого пациента и обеспечат их установку под ключ.
Акция на системы Dynaflex действует до конца июля. Предложение ограничено.
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