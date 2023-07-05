Туроператоры рассказали, сколько в Краснодарском крае стоит отдых в гостинице «все включено». Дороже всего — в Геленджике

В Ассоциации туроператоров России рассказали, сколько этим летом стоит отдых на курортах Краснодарского края по системе «все включено»

Специалисты сообщают о существенном увеличении количества бронирований туров в отели с данной системой на черноморских курортах РФ. В первую очередь, этот тренд касается Анапы, где таких гостиниц больше всего.

По статистике продаж FUN&SUN, которую приводит АТОР, за первое полугодие 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022-го количество заказов отелей с концепцией «все включено» в уже упомянутой Анапе выросло в три раза, в Сочи — в два раза, в Туапсе — на 70%. В компании «Мультитур» оценивают рост спроса на туры в черноморские отели на уровне +30-35%.

Выбирая гостиницы с системой «все включено», туристов в первую очередь привлекают большие территории, хорошие пляжи, разнообразное питание и активная анимация. Такие отели предпочитают семьи с детьми, зачастую с двумя и тремя, а также родители, которые отправляют на отдых своих чад с бабушками и дедушками.

В сравнении с прошлым сезоном курортные отели Краснодарского края, работающие по системе «все включено», повысили цены от 10 до 30%. Дороже всего двухместный номер будет стоить в Геленджике — 25 тыс. рублей за сутки . В два раза дешевле можно найти вариант в Сочи — 12 тыс. 700 рублей. Стоимость в июле-августе в Анапе в отелях 4* начинается от 11 тыс. рублей в сутки за номер с питанием «все включено» и от 16 тыс. рублей с питанием «ультра все включено».

В начале 2023 года стало известно, сколько отелей в Краснодарском крае работают по системе «Все включено». По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в регионе таких 80.