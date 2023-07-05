Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фолк-хоррор «Солнцестояние»
Творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 6 июля посмотреть и обсудить ленту Ари Астера «Солнцестояние»
Зрителям предлагают погрузиться в образы черной комедии, как фильм назвал сам создатель, или светлого хоррора, как считают некоторые критики. Сюжет рассказывает о молодой паре, отправившейся в Швецию с группой друзей на праздник летнего солнцестояния и впоследствии попавшей в руки зловещего скандинавского языческого культа.
По словам организаторов показа, помимо ритуальности и язычества в фильме переплетены темы патриархата и матриархата, очищения, разрыва внутри и вовне.
Начало в 19:00. Показ пройдет в здании на пересечении улиц Горького и Красноармейской. Стоимость: любая бумажная купюра. Дополнительная информация по телефону +7 (916) 574-79-92.
Как писали Юга.ру, в автокемпинге «Рай» под Анапой 22 июля состоится ежегодный фестиваль электронной музыки Punk and Bass. С 18:00 и до утра в разное время на трех танцполах будут выступать диджеи со всей России.