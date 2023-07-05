Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фолк-хоррор «Солнцестояние»

Зрителям предлагают погрузиться в образы черной комедии, как фильм назвал сам создатель, или светлого хоррора, как считают некоторые критики. Сюжет рассказывает о молодой паре, отправившейся в Швецию с группой друзей на праздник летнего солнцестояния и впоследствии попавшей в руки зловещего скандинавского языческого культа.

По словам организаторов показа, помимо ритуальности и язычества в фильме переплетены темы патриархата и матриархата, очищения, разрыва внутри и вовне.

Начало в 19:00. Показ пройдет в здании на пересечении улиц Горького и Красноармейской. Стоимость: любая бумажная купюра. Дополнительная информация по телефону +7 (916) 574-79-92.