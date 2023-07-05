В галерее Абрау-Дюрсо под Новороссийском открылась выставка известных московских художников

В галерее поселка Абрау-Дюрсо под Новороссийском работает выставка «Внутренние рейсы» известных московских художников Евгении Буравлевой и Егора Плотникова

В трех залах представлены работы мастеров из нескольких серий за последние восемь лет. В том числе можно увидеть живопись, скульптуры и инсталляции, связанные с периодом пандемии коронавируса и созданные по мотивам путешествий. Так, произведения из серии «Чужие впечатления» навеяны постами из социальных сетей в период изоляции.

«Я выбирала из новостной ленты фотографии мест, максимально далеких друг от друга, где, возможно, никогда не смогу побывать. Это Израиль, Калининград, Ливадия, Воронежская область, Голландия, Магадан, Франция. При написании учитывала пропорции, фильтры и формат соцсетей. Белые и черные абстрактные полосы имитируют интерфейс и придают произведениям драматичность», — рассказала Евгения.

Художница хотела показать, что под влиянием технологий люди стали смотреть на окружающую действительность в большинстве своем через экран смартфона.

Работы Егора Плотникова — это комбинация живописи и скульптуры. Персонажи картин как бы выходят из пространства холста и вместе со зрителями смотрят на полотно.

Персональные и групповые выставки Евгении Буравлевой и Егора Плотникова проходят не только в России, но также в Италии, Великобритании, Бельгии, Германии, США, Дании, Швеции, Франции и Нидерландах.

Экспозиция будет работать до 15 августа, вход свободный.

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