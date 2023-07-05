Краснодарцы смогут заказать недорогую домашнюю еду с доставкой от 10 минут

Новые блюда домашней кухни от краснодарских производителей появились в сервисе Яндекс Маркет 15 минут

Всего на Яндекс Маркете 15 минут теперь есть пять позиций от краснодарских производителей — простые и качественные блюда на каждый день по доступным ценам. Их можно купить с доставкой от 10 минут — домой или на работу вместо похода в ближайшую столовую.

Краснодарцы могут выбрать сэндвич и блинчики к завтраку, или, например, рис и бульон к ужину. Цены на готовую еду составят от 99 рублей до 129 рублей за порцию, а комбо-обед из супа, салата и второго блюда будет стоить 299 рублей. К заказу можно добавить горячий кофе, продукты или товары для дома — курьер привезет всё с доставкой от 10 минут.

Линейка базовой готовой еды появилась не только в Краснодаре, но и в других городах присутствия сервиса — Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Ассортимент для каждого города уникальный, а все блюда разработали с местными поставщиками.

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Для местных поставщиков это возможность наладить новый стабильный и эффективный канал сбыта. Уже сейчас готовая еда от общих продаж на Маркете 15 в некоторых регионах составляет больше 20%, а практически все готовые блюда, представленные на сервисе в Краснодаре, готовят на локальных производствах.

Заказать недорогие обеды из Яндекс Маркета 15 минут можно в приложении Яндекс Маркета в разделе «Продукты».