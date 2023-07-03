Под Анапой пройдет фестиваль электронной музыки

Краснодарский край

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  • © Евгений Резник, ЮГА.ру
    © Евгений Резник, ЮГА.ру

В автокемпинге «Рай» под Анапой 22 июля состоится ежегодный фестиваль электронной музыки Punk and Bass

С 18:00 и до утра в разное время на трех танцполах будут выступать диджеи Остап, Zemine, Hardmylt, Андрей Данилов, Redhead, Nikitin, 42, Waytone, Werru, Митяй, Море натощак, Dan, JVST, Werry, Playon, Birkin, Escape, Vargana, Мастерпис, EIR, Uncle Bo, Rave Anapa и многие другие.

Автокемпинг «Рай» находится в селе Супсех, район Лысой Горы и 400 ступеней. Билеты различных категорий можно купить по ссылке. Стоимость от 2 тыс. рублей.

  • © Скриншот фото с сайта allfest.ru/festival-2023/punk-and-bass
    © Скриншот фото с сайта allfest.ru/festival-2023/punk-and-bass

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 10 по 13 августа пройдет музыкальный фестиваль «Форт Новорок», который заменит собой «Тамань — полуостров свободы». Среди участников заявлены группы «Кипелов», «Ария», 25/17, «Слот», «Ангел-хранитель», «Таймсквер», «Ермак!», 7000$, Radio Tapok и другие.

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