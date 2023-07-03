Под Анапой пройдет фестиваль электронной музыки

С 18:00 и до утра в разное время на трех танцполах будут выступать диджеи Остап, Zemine, Hardmylt, Андрей Данилов, Redhead, Nikitin, 42, Waytone, Werru, Митяй, Море натощак, Dan, JVST, Werry, Playon, Birkin, Escape, Vargana, Мастерпис, EIR, Uncle Bo, Rave Anapa и многие другие.

Автокемпинг «Рай» находится в селе Супсех, район Лысой Горы и 400 ступеней. Билеты различных категорий можно купить по ссылке. Стоимость от 2 тыс. рублей.