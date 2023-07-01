В Краснодаре открыли новый памятник

Бюст актера Василия Ланового был торжественно открыт 1 июля в Краснодаре, на Офицерском бульваре — об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Офицерским бульваром» называется облагороженная зеленая аллея на улице Офицерской между Рашпилевской и Дзержинского.

Памятник возведен по инициативе регионального отделения ДОСААФ.

«Василий Лановой был настоящим патриотом. Часто приезжал на Кубань, встречался с курсантами и кадетами», — сказал на церемонии открытия памятника Александр Власов, вице-губернатор и атаман Кубанского казачьего войска. «Лановому <…> удалось создать в отечественном кинематографе образ настоящего офицера, человека, бесконечно преданного Родине», — добавил председатель регионального отделения ДОСААФ России Борис Левитский.

Автор скульптуры — Салават Щербаков, на счету которого такие творения, как памятник князю Владимиру у стен Московского Кремля, памятник Михаилу Калашникову в Москве, интерьеры Мемориального музея космонавтики на ВДНХ. Известных актеров Салават Щербаков ваяет часто, его стеку и штихелю принадлежат многие мемориальные памятники: Иннокентию Смоктуновскому, Борису Брунову, Вере Глаголевой, Лидии Руслановой, Евгению Леонову, Игорю Моисееву. В Краснодаре работ этого скульптора ранее установлено не было.

Вчера Юга писали о том, как в Сочи «похоронили» Tinder.