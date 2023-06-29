Краснодарском крае прогнозируют ливни и град

Синоптики краснодарского гидрометцентра рассказали, что к концу недели в регионе снова ухудшится погода. Это связано с прохождением фронтальных разделов.

Портиться погода начнет 29 июня. Днем местами в крае пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются ливни и град. Также будет дуть сильный ветер — до 20-22 м/с. Температура воздуха днем составит 27-32 °С, на Черноморском побережье 25-30 °С.

До конца суток 1 июля в крае действует штормовое предупреждение. На реках возможен подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

В Краснодаре 29 июня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер 5-10 м/с, днем порывы до 12-14 м/с. На выходных в краевой столице ожидается понижение температуры воздуха и дожди.

Как писали Юга.ру, ранее из-за плохой погоды запретили купаться на пляжах Анапы.