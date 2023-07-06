Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с кинокритиком фильм «Жанна Дюбарри». В нем снялся Джонни Депп, впервые после скандала и перерыва в карьере

В Краснодаре в кинотеатре «Монитор на Красной площади» 13 июля состоится специальный показ исторического байопика «Жанна Дюбарри»

Просмотр станет юбилейным, десятым, за год работы киноклуба. Также гостей ждет развлекательная программа с конкурсами и фуршетом.

Действие ленты происходит во Франции 18 века. Простолюдинка Жанна Бекю поднимается по социальной лестнице через постели аристократов, в числе которых граф Дюбарри и маршал Ришелье. С их же помощью она добирается и до ложа уже немолодого, но любвеобильного короля Людовика XV. В короткие сроки она становится фавориткой монарха, вызывая своим происхождением и сомнительным прошлым негативные чувства у придворных.

Картину сняла французская актриса и режиссёрка Майвенн, которая также выступила исполнительницей главной женской роли. Роль Короля Людовика XV исполнил Джонни Депп, для которого работа в фильме стала громким возвращением в кинематограф после скандала и трёхлетнего перерыва.

В картине также сыграл французский актёр Пьер Ришар, который предстал в образе герцога де Ришелье. Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале. Лента открывала киносмотр и удостоилась 7-минутных аплодисментов.

После просмотра ленту со зрителями обсудит кинокритик Алексей Двоеглазов.

«Это большое красивое костюмированное кино, в котором зрители увидят знаменитых актеров в непривычном амплуа», — приглашает Двоеглазов.

Начало в 19:30. Билеты в продаже. Фильм покажут на французском языке с русскими субтитрами. Возрастное ограничение 16+.