В Сочи в июле пройдут гастроли русского национального балета «Кострома»

В сочинском Зимнем театре с 10 по 20 июля пройдут гастроли русского национального балета «Кострома»

Коллектив представит программу «Улица мира». Зрители увидят историю многонационального государства и жизни ее народов с глубинными корнями и традициями. В шоу используются новаторские художественные и мультимедийные эффекты: современные аранжировки, авторская интерпретация фольклорного материала первоисточника, компьютерная анимация, эксклюзивные костюмы, ожившие картины видеопроекции, дым и звездное небо.

Зимний театр в Сочи находится по адресу улица Театральная, 3. Билеты можно купить по ссылке. Стоимость 1400-4900рублей.