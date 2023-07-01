В Сочи в июле пройдут гастроли русского национального балета «Кострома»
В сочинском Зимнем театре с 10 по 20 июля пройдут гастроли русского национального балета «Кострома»
Коллектив представит программу «Улица мира». Зрители увидят историю многонационального государства и жизни ее народов с глубинными корнями и традициями. В шоу используются новаторские художественные и мультимедийные эффекты: современные аранжировки, авторская интерпретация фольклорного материала первоисточника, компьютерная анимация, эксклюзивные костюмы, ожившие картины видеопроекции, дым и звездное небо.
Зимний театр в Сочи находится по адресу улица Театральная, 3. Билеты можно купить по ссылке. Стоимость 1400-4900рублей.
Как писали Юга.ру, на пляже Рапан в Сочи прошла церемония прощания с приложением для знакомств. На площадке установили два стенда. На первом изображена иконка приложения в траурной рамке, а на втором — фотография мужчины и женщины с надписью «Тиндер, гудбай!».