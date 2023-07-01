В Сочи в июле пройдут гастроли русского национального балета «Кострома»

Краснодарский край

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  • © Изображение rawpixel.com, Freepik.com
    © Изображение rawpixel.com, Freepik.com
  • Национальный балет «Кострома» © Скриншот видео с YouTube-канала « Русский Национальный Балет Кострома»
    Национальный балет «Кострома» © Скриншот видео с YouTube-канала « Русский Национальный Балет Кострома»

В сочинском Зимнем театре с 10 по 20 июля пройдут гастроли русского национального балета «Кострома»

Коллектив представит программу «Улица мира». Зрители увидят историю многонационального государства и жизни ее народов с глубинными корнями и традициями. В шоу используются новаторские художественные и мультимедийные эффекты: современные аранжировки, авторская интерпретация фольклорного материала первоисточника, компьютерная анимация, эксклюзивные костюмы, ожившие картины видеопроекции, дым и звездное небо.

Зимний театр в Сочи находится по адресу улица Театральная, 3. Билеты можно купить по ссылке. Стоимость 1400-4900рублей.

Как писали Юга.ру, на пляже Рапан в Сочи прошла церемония прощания с приложением для знакомств. На площадке установили два стенда. На первом изображена иконка приложения в траурной рамке, а на втором — фотография мужчины и женщины с надписью «Тиндер, гудбай!».  

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