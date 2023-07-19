Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «За бортом»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «За бортом», 1987 год © Скриншот видео с YouTube-канала «Киномеханик Фильм»
    Кадр из трейлера к фильму «За бортом», 1987 год © Скриншот видео с YouTube-канала «Киномеханик Фильм»

26 июля в краснодарском ресторане Villa Verde под открытым небом покажут фильм «За бортом»

Это комедия 1987 года режиссера Гарри Маршалла («Красотка», «Сбежавшая невеста», «День святого Валентина», «Дневники принцессы», «Старый Новый год» и «Несносные леди») с Куртом Расселом и Голди Хоун в главных ролях.

В небольшом городке останавливается для ремонта роскошная яхта. Ее владелица — молодая, красивая, но высокомерная и взбалмошная миллиардерша Джоанна Стэйтон. Она нанимает плотника Дина Проффитта, чтобы тот произвёл некоторые переделки в её гардеробной. Однако вместо платы за работу парень вылетает за борт. Выйдя ночью на палубу, Джоанна оказывается сначала в воде, а потом и на больничной койке, потеряв память. Узнав об этом, Дин решает отомстить: забирает девушку из госпиталя, переименовывает в Энни и объявляет своей женой.

После показа кандидат философских наук, заместитель директора Южного филиала Института Наследия Тимофей Коваленко обсудит со зрителями увиденное на экране.

Ресторан Villa Verde находится по адресу улица Мира, 60. Начало в 19:30, стоимость 700 рублей. Запись по телефону +7 (989) 235-55-57.

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