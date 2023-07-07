Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Прекрасная эпоха»

Это ностальгическое драмеди французского режиссёра Николя Бедоса. Главную роль исполняет Даниэль Отёй. Мировая премьера фильма состоялась в 2019 году на Каннском кинофестивале.

Художник Виктор Дрюмон, переживающий кризис в отношениях с женой, становится клиентом компании, которая способна перенести человека в любое время в прошлом и на заказ скрупулёзно восстановить детали этой эпохи. Он использует уникальный шанс, чтобы снова пережить день, когда много лет назад встретил любовь всей своей жизни.

После показа практикующий психолог, гештальт-терапевт Екатерина Шевчик обсудит со зрителями увиденное на экране.

Ресторан Villa Verde находится по адресу улица Мира, 60. Начало в 19:30, стоимость 700 рублей. Запись по телефону +7 (989) 235-55-57.