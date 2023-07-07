Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Прекрасная эпоха»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Прекрасная эпоха» © Скриншот видео с YouTube-канала «Онлайн-кинотеатр PREMIER»
    Кадр из трейлера к фильму «Прекрасная эпоха» © Скриншот видео с YouTube-канала «Онлайн-кинотеатр PREMIER»

12 июля в краснодарском ресторане Villa Verde под открытым небом покажут фильм «Прекрасная эпоха»

Это ностальгическое драмеди французского режиссёра Николя Бедоса. Главную роль исполняет Даниэль Отёй. Мировая премьера фильма состоялась в 2019 году на Каннском кинофестивале.

Художник Виктор Дрюмон, переживающий кризис в отношениях с женой, становится клиентом компании, которая способна перенести человека в любое время в прошлом и на заказ скрупулёзно восстановить детали этой эпохи. Он использует уникальный шанс, чтобы снова пережить день, когда много лет назад встретил любовь всей своей жизни.

После показа практикующий психолог, гештальт-терапевт Екатерина Шевчик обсудит со зрителями увиденное на экране.

Ресторан Villa Verde находится по адресу улица Мира, 60. Начало в 19:30, стоимость 700 рублей. Запись по телефону +7 (989) 235-55-57.

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Прекрасная эпоха»
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