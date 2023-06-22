На мосте между Крымом и Херсонской областью произошел взрыв
Мост, соединяющий Херсонскую область и Крым, пытались подорвать
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ночью 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет.
Сейчас взрывотехники проводят экспертизу, чтобы оценить тип боеприпаса. Профильные службы обследуют дорожное полотно. Движение по мосту пока приостановлено.
По данным телеграм-канала Baza, на границе между Крымом и Херсонской областью повреждены еще несколько мостов. Возможно, использовались ракеты Storm Shadow, пишут в телеграме.
Накануне Юга.ру писали, что в Феодосии повредили железнодорожное полотно. СМИ писали о взрыве и диверсии. Официально такой информации нет.
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