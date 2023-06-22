На мосте между Крымом и Херсонской областью произошел взрыв

Сейчас взрывотехники проводят экспертизу, чтобы оценить тип боеприпаса. Профильные службы обследуют дорожное полотно. Движение по мосту пока приостановлено.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил , что ночью 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет.

По данным телеграм-канала Baza, на границе между Крымом и Херсонской областью повреждены еще несколько мостов. Возможно, использовались ракеты Storm Shadow, пишут в телеграме.

Накануне Юга.ру писали, что в Феодосии повредили железнодорожное полотно. СМИ писали о взрыве и диверсии. Официально такой информации нет.