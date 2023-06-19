МТС установила в Анапе новую станцию 4G
МТС увеличила скорость мобильного интернета в пригороде Анапы
МТС установила новую станцию в поселке Большой Утриш. Ранее компания благоустроила сеть 4G в районе маяка. Новый объект связи работает на территории центра изучения Черного моря.
Связь и интернет МТС появились на участке дороги вдоль моря в районе села Варваровка. Благодаря новой базовой станции МТС также обеспечила связью жилой комплекс «Анаполис».
«Big Data МТС показывает, что приезжие все реже проводят время только в том месте, где базируются на отдыхе. Практически каждый второй турист отправляется на однодневные экскурсии за пределы города или поселка своего пребывания. Направления Большого Утриша, Сукко, Варваровки, Супсеха очень востребованы. Поэтому в этом году мы сделали акцент в ускорении сети именно на таких районах курортных территорий», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
Как сообщали ранее Юга.ру, МТС обеспечил еще 16 тыс. семей Краснодарского края доступом к гигабитному интернету.