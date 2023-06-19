МТС установила в Анапе новую станцию 4G

Краснодарский край

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  • Поселок Большой Утриш © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Поселок Большой Утриш © Фото Антона Быкова, Юга.ру

МТС увеличила скорость мобильного интернета в пригороде Анапы

МТС установила новую станцию в поселке Большой Утриш. Ранее компания благоустроила сеть 4G в районе маяка. Новый объект связи работает на территории центра изучения Черного моря.

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Связь и интернет МТС появились на участке дороги вдоль моря в районе села Варваровка. Благодаря новой базовой станции МТС также обеспечила связью жилой комплекс «Анаполис».

«Big Data МТС показывает, что приезжие все реже проводят время только в том месте, где базируются на отдыхе. Практически каждый второй турист отправляется на однодневные экскурсии за пределы города или поселка своего пребывания. Направления Большого Утриша, Сукко, Варваровки, Супсеха очень востребованы. Поэтому в этом году мы сделали акцент в ускорении сети именно на таких районах курортных территорий», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Как сообщали ранее Юга.ру, МТС обеспечил еще 16 тыс. семей Краснодарского края доступом к гигабитному интернету.

Анапа Интернет Мобильная связь МТС Связь

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