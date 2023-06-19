В Краснодаре заказы из Авито Доставки можно будет получить в постаматах и на кассе «Пятерочки» и «Перекрестка»

С 19 июня краснодарцы могут отправлять заказы из Авито Доставки в 51 точке, а получать — в 207 постаматах 5Post и кассах торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток»

Всего по России забрать свой заказ пользователи могут в более чем 5500 постаматах 5Post и в более чем 13 тыс. точек выдачи в торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток». Увидеть все доступные постаматы и пункты выдачи 5Post и выбрать наиболее удобную точку пользователи смогут при оформлении заказа. На старте для доставки в постаматы будут доступны товары стоимостью до 15 тыс. рублей, в дальнейшем максимальная стоимость заказа вырастет до 150 тыс. рублей. Максимальный вес отправления не должен превышать 15 кг. При заказе товара в постамат можно воспользоваться «Корзиной» и скомпоновать несколько разных товаров от одного продавца в одну посылку.

Выбрать постаматы и пункты выдачи 5Post среди других точек получения пользователи Авито могут при заказе у частных продавцов со значком «Документы проверены» или «Есть аккаунт на Госуслугах». Получить значок «Документы проверены» можно, если пройти проверку по паспорту, водительскому удостоверению или Tinkoff ID. Отметка «Есть профиль на Госуслугах» выдается после подтверждения подлинности профиля через личный кабинет на Госуслугах.

Отличие от получения заказа через постамат от аналогичного процесса в ПВЗ или при курьерской доставке, в том, что от заказа нельзя отказаться на месте. В случае если товар окажется поврежден, пользователю нужно написать в поддержку Авито, которая разберется в ситуации и поможет оформить компенсацию.

Авито Доставка позволяет клиентам платформы покупать и продавать товары, не ограничиваясь своим городом, и обеспечивает безопасность сделок для обеих сторон. Особенно активно растут сделки между жителями разных регионов — за два года количество заказов через Авито Доставку выросло в 10 раз.

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«На нашей платформе каждый месяц взаимодействуют более 60 млн пользователей. Включение постаматов в нашу партнерскую сеть расширяет возможности как внутригородской, так и межгородской Авито Доставки: это позволит еще больше приблизить точки отправки или получения заказов к нашим покупателям. Теперь, зайдя за продуктами в «Пятерочку» или «Перекресток» у дома, можно будет сразу забрать заказ с Авито. И, что немаловажно, график работы магазинов удобнее графика работы пунктов выдачи заказов — в том числе, можно найти и круглосуточно работающие точки», — отметил директор по логистике в Авито Сергей Пустыльник.

Обычно срок доставки зависит от удаленности региона. По итогам прошлого года средняя скорость доставки через 5Post — три дня, что почти вдвое ниже общероссийского показателя. Срок хранения заказа в точке выдачи — 7 дней с возможностью продления еще на неделю . При возникновении сложностей с получением или отправкой посылки можно обратиться к сотрудникам торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток».

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